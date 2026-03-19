+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
भारतबाट ४५३ उद्धार प्रकरण :

घटनाबारे प्रहरी अनुसन्धान सुरु, शंकास्पद ९ जना पक्राउ

प्रति व्यक्ति ७ हजार भारतीय रूपैयाँदेखि एक लाखसम्म रकम असुल गरेर सदस्यता विस्तार गर्दै नेटवर्किङ व्यवसायको शैलीमा सदस्यता विस्तार गर्दै लैजाने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

0Comments
Shares
टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८३ जेठ १६ गते १९:५५

१६ जेठ, बुटवल । भारत उत्तर प्रदेशको कुशीनगर क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका ४५३ नेपालीलाई रुपन्देही ल्याएरले प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।

भारतस्थित नेपाली दूतावास र भारतीय प्रहरीको समन्वयमा कुशीनगर क्षेत्रको नेकवर्किङ बिजनेसको कार्यालयबाट शुक्रबार उनीहरूलाई उद्धार गरिएको थियो ।

उद्धार गरिएका सबैलाई शनिबार बेलहिया नाका हुँदै रुपन्देही पुर्‍याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीमा राखिएको छ । अहिले उद्धार गरेर ल्याइएकामध्ये कति जना पीडित र कति जना पीडक ? भन्ने छुट्याउने क्रम चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उद्धार गरिएकामध्ये करिब १०० जना महिला रहेको रुपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले शंकास्पद ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान थालिएको पनि जानकारी दिए ।

कुशीनगरमा लुम्बिनी प्रदेश, कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवायुवतीलाई जागिर दिने भन्दै २५ सय देखि ५ हजार रकम लिएर फारम भराउने, तालिमवापत पनि रकम लिने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै कतिपयलाई न्यून तलबमा रोजगारी दिएर अधिकांशलाई जागिरको आश्वासनमा अल्झाएर बन्धक बनाएर राख्ने गरेको उजुरीका आधारमा कुशीनगर पुगेर उद्धार गरिएको रूपन्देही एसपी शाहीले बताए ।

‘कुशीनगरमा बन्धक जस्तै बनाएर राखी फिरौती रकमसमेत माग गरिएको भन्दै पीडितका आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा उजुरी परेपछि

६ महिनासम्म अध्ययन पश्चात उत्तर प्रदेश र कुशीनगर प्रहरीसँगै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीसित समन्वयमा उद्धार गर्न सफल भएका हौँ,’ शाहीले भने । उनले छानबिनपछि पीडितलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने र पीडकमाथि थप अनुसन्धान गरिने जानकारी दिए ।

उद्धार गरिएका नेपालीसँगैं दूतावासका कर्मचारी पनि रुपन्देही आएका छन् । नेपाली दूतावासका मिनिस्टर कन्सुलर अम्विका जोशीले नेटवर्किङ बिजनेसका कारण पीडित बनेका व्यक्तिको गुनासोका आधारमा लामो समय अध्ययन गरेपछि नेपालीको उद्धार गरिएको बताए ।

नेटवर्किङ बिजनेसका सञ्चालक र पीडित दुवै नेपाली नै पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

किन इण्डिया संस्थाका नवीन जोशीले एउटै कोठामा १५–१६ जनासम्म सुताइएको र गर्मीमा राहत पुग्ने कुनै आधार नरहेको एसपी शाहीले बताए । ‘सुरुमा धेरै पैसा कमाउने प्रलोभन दिएर नेपालका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दालाई कुशीनगर लग्ने गरिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेपछि तालिम दिने र थप आफन्त बोलाउन दबाब दिने गरेको बुझिएको छ ।’

गिरोहले नेपालबाट आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाएर सुनौली हुँदै कुशीनगर पुर्‍याएको खुलेको छ ।

त्यहाँ प्रति व्यक्ति ७ हजार भारतीय रूपैयाँदेखि एक लाखसम्म रकम असुल गरेर सदस्यता विस्तार गर्दै नेटवर्किङ व्यवसायको शैलीमा सदस्यता विस्तार गर्दै लैजाने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रहरीले त्यही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरू गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तवले बताए । चार दिनको निरन्तर प्रयासपछि उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पीडितको उद्धार गर्न सफल भएको उनले बताए ।

जागिरको प्रलोभनमा त्यहाँ पुर्‍याइएका युवायुवतीलाई एक समूहले तालिम दिने र अर्को समूहले सदस्यता शुल्क लिएर सदस्य बिस्तारमा लगाउने गरेको उनले बताए ।

नेपाल प्रहरी भारतबाट ४५३ उद्धार प्रकरण
लेखक
टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिनेविरुद्ध ४ दिन म्याद थप

सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिनेविरुद्ध ४ दिन म्याद थप
सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा एक जना पक्राउ 

सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा एक जना पक्राउ 
सिक्री लुट्ने समूहका ४ जना पक्राउ

सिक्री लुट्ने समूहका ४ जना पक्राउ
बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु   

बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु   
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस
ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने

ठगीको अनौठो तरिका : अनलाइन बुक गरेर ट्याक्सी चढ्ने, चालकबाटै रकम असुल्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित