+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इँटा, टायल, अम्रिसोजस्ता २५६ वस्तुमा १५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्क

आगामी आवको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित गर्ने खालका वस्तु आयात घटाउन भन्सार लगाइएको दाबी गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते २०:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न २५६ वटा आयातित वस्तुमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ ।
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित गर्ने खालका वस्तु आयात घटाउन यस्तो शुल्क लगाइएको बताए ।
  • आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार दूधजन्य पदार्थ, कफी, चिया, मसला, बाँस र कोइला लगायतका वस्तु आयातमा यो अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तु आयातमा अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ ।

ती वस्तुमा भन्सारपछिको मूल्यमा यस्तो शुल्क लगाउने आर्थिक विधेयक २०८३ मा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित गर्ने खालका वस्तु आयात घटाउन भन्सार लगाइएको दाबी गरेका छन् ।

उनले शुक्रबार आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न ५ देखि १५ प्रतिशतसम्मको थप कर कायम गरेको बताए ।

बजेट मार्फत परिवर्तन भएको भन्सार दरलाई कानुनी रूप दिन ल्याइएको आर्थिक विधेयक अनुसार ४१ शीर्षकभित्र रहेका २ सय ५६ वटा उपशीर्षकका वस्तु आयातमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाइएको छ ।

‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ भन्दै सरकारले अतिरिक्त कर लगाएको हो । यसरी अतिरिक्त शुल्क तोकिएका वस्तु नेपालमै उत्पादन भएको अवस्थामा मूल्य परिवर्तन हुँदैन । तर, आयात गरिएका वस्तु हुन् भने मूल्य बढ्ने छ ।

सरकारले गाढा पारिएको वा चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ हालिएको दूध र तर, तौलमा फ्याटको मात्रा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको धुलो, दाना वा अन्य ठोस वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सारपछिको मूल्यमा शुल्क ताकेको हो ।

त्यसैगरी चिल्लो हटाइएको दूध, चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ, दूधबाट निकालिएको नौनी तथा अन्य फ्याट वा चिल्लो पदार्थ भएका वस्तुमा पनि १० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नभुटेको/भुटेको कफीमा १० प्रतिशत, ग्रिन टिमा १० प्रतिशत, मरिचमा १० प्रतिशत र टिमुरमा १० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । दालचिनीमा १० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ भने अदुवा, केशर, हलेदो, तेजपात, पुदिना, तरकारी र अन्य मसलामा ५ प्रतिशत शुल्क थप लगाइएको छ ।

सरकारले आगामी आवदेखि बाँस आयातमा १० प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । कत्था र कपासमा भने ५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक विधेयक २०८३ मा उल्लेख छ ।

सरकारले दाउरा आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । कोइला आयातमा १५ प्रतिशत थप शुल्क तोकेको छ । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न २ सय ५६ वस्तु आयात भएको खण्डमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार तोकेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्क आयात आर्थिक विधेयक २०८३
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भ्याट बहुदरबारे अर्थमन्त्रीले बोले झुट

भ्याट बहुदरबारे अर्थमन्त्रीले बोले झुट
यसपालि बजेटमा असाधारण काम गरियो : अर्थमन्त्री वाग्ले

यसपालि बजेटमा असाधारण काम गरियो : अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे सुवर्णशमशेरलाई सम्झेर बजेट भाषण सुरु

अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे सुवर्णशमशेरलाई सम्झेर बजेट भाषण सुरु
नेपाली कागजको गातामा आर्थिक चित्र : बलिया सामाजिक सूचक, कमजोर अर्थतन्त्र

नेपाली कागजको गातामा आर्थिक चित्र : बलिया सामाजिक सूचक, कमजोर अर्थतन्त्र
अर्थमन्त्रीको सन्देश : इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन

अर्थमन्त्रीको सन्देश : इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन
‘रूपान्तरणकारी’ भनिएको आगामी बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

‘रूपान्तरणकारी’ भनिएको आगामी बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित