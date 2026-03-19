आगामी वर्षको बजेट महत्त्वाकांक्षी : महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते ११:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वाकांक्षी रहेको र यसमा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको बताएका छन् ।
  • उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनु र स्युचाटारमा पहिलो एआई कम्प्युटर सेन्टर निर्माण गर्ने बजेटको घोषणा सकारात्मक रहेको बताए ।
  • उनले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा कर लगाउने र विद्युतीय सवारीको कर बढाउने नीतिले उपभोक्तामाथि भार थपिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वाकांक्षी रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीसहित आएको उल्लेख गरे ।

‘पूँजीगत खर्चका लागि केबल २० प्रतिशत मात्र देखिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘६ खर्ब भन्दा बढी वित्तीय घाटा सहितको बजेट आएको छ ।’

उनले कतिपय विषय परम्परागतबाट रुपान्तरणकारी तर्फ जान खोजेको बताए । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याइनु सकारात्मक भएको उनले बताए ।

‘लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेको र अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले सहज र झन्झटयुक्त लगानीको वातावरण प्रदान गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युटर सेन्टर निर्माण गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए । सुरूवाती चरणमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निजी क्षेत्रलाई सह लगानीमा जोड्दै स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउने योजना महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत कर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने हुँदा यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको कर बढाउँदा प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने उनले बताए ।

नरेशलाल श्रेष्ठ
डच कप्तान भान डाइक भन्छन्- हामी केही विशेष गर्न सक्छौं

प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बस्दै

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– बिजुलीमा उपभोक्तालाई मार पर्दैन, ५० लाखभन्दा मुनिको ईभीको मूल्य घट्दैछ

सोउसेकको कप्तानीमा विश्वकपका लागि चेक रिपब्लिकको टोली घोषणा

प्रिमियर लिग विजेता आर्सनलका समर्थकले मनाए उत्सव, लन्डनका सडक राताम्मे

आईपीएल जितेपछि पाटिदारले भने- जन्मदिनमै विशेष उपहार पाएँ

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

