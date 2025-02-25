सोउसेकको कप्तानीमा विश्वकपका लागि चेक रिपब्लिकको टोली घोषणा

१८ जेठ, काठमाडौं । चेक रिपब्लिकले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ का लागि २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ ।
टोलीको कप्तानी अनुभवी मिडफिल्डर तोमस सोउसेक ले गर्नेछन् । ३१ वर्षीय सोउसेक टोलीका सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी मानिन्छन् ।
टोलीमा व्लादिमिर कोउफाल, लाडिस्लाव क्रेज्ची, हुगो सोचुरेक र पाट्रिक शिक जस्ता प्रमुख खेलाडी समावेश छन् ।
चेक रिपब्लिक २००६ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा फर्किएको हो । टोली समूह ‘ए’ मा रहेको छ र उसले पहिलो खेल जुन १२ मा दक्षिण कोरिया विरुद्ध खेल्नेछ ।
त्यसपछि जुन १८ मा दक्षिण अफ्रिका र अन्तिममा जुन २५ मा सह–आयोजक मेक्सिको सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
चेक रिपब्लिकको टोली
गोलकिपर : लुकास होर्निचेक, मातेय कोभार, जिन्द्रिच स्टानेक
डिफेन्डर : व्लादिमिर कोउफाल, डेविड डोडेरा, तोमास होलेस, रोबिन हरानाक, स्टेपान चालोउपेक, डेविड जुरासेक, लाडिस्लाव क्रेज्ची, यारोस्लाभ जेलेनी, डेविड जिमा
मिडफिल्डर : लुकास चेर्भ, व्लादिमिर डारिदा, लुकास प्रोभोड, मिचाल सादिलेके, हुगो सोचुरेक, अलेक्जान्द्र सोयका, तोमास सोउसेक, पावेल सुच, डेनिस भिसिन्स्की
फरवार्ड : आदम होलजेक, तोमास चोर्ही, मोयमिर च्यतिल, जान कुच्ता, पाट्रिक शिक
