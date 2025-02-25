प्रिमियर लिग विजेता आर्सनलका समर्थकले मनाए उत्सव, लन्डनका सडक राताम्मे

१८ जेठ, काठमाडौं । आर्सनलका हजारौं समर्थकहरूले उत्तरी लन्डनका सडकमा निस्किएर टोलीको प्रिमियर लिग उपाधि जितको भव्य उत्सव मनाएका छन् । उत्सवमा समर्थकहरूले नारा लगाउँदै र गीत गाउँदै सडकहरूलाई रातो समुद्रजस्तै बनाएका थिए ।
२२ वर्षपछि पहिलो पटक लिग जितेपछि खेलाडीहरू ट्रफीसहित खुला बसमा चढेर इस्लिङ्टन क्षेत्र हुँदै एमिरेट्स स्टेडियम वरिपरि परिक्रमा गर्दै समर्थकहरूलाई अभिवादन गरेका थिए ।
उत्सवमा महिला टोली पनि सहभागी थियो, जसले यस सिजन पहिलो पटक फिफा महिला च्याम्पियन्स कप जितेको थियो ।
उत्सवको एक दिनअघि मात्र आर्सनल पुरुष टोलीले पेरिस सेन्ट-जर्मेन सँग युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पेनाल्टी सुटआउटमा हार बेहोरेको थियो ।
सडकमा हजारौं समर्थकहरूले हात हल्लाउँदै खेलाडीहरूलाई स्वागत गरेका थिए । खेलाडीहरूले पनि फ्यानतर्फ स्कार्फ फ्याँक्दै र उत्साह बढाउँदै उत्सवलाई रंगीन बनाएका थिए ।
समर्थकहरूले ब्यानर, झण्डा र भुवर आवाजसहित टोलीलाई समर्थन गरेका थिए । उत्सवमा सहभागी समर्थकहरूले टोलीले पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार सुधार गर्दै अन्ततः उपाधि जितेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
