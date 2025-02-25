जर्ज मन्सेको विस्फोटक ब्याटिङमा नटिङहमशायरको सहज जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भिटालिटी ब्लास्ट टी–२० प्रतियोगितामा नटिङहमशायरले डरहमलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै पहिलो जित दर्ता गरेको छ ।
- नटिङहमशायरका स्कटल्यान्डका ब्याटर जर्ज मन्सेले ५२ बलमा ९ चौका र ३ छक्कासहित अविजित ८८ रनको इनिङ्स खेले ।
- पहिले ब्याटिङ गर्दै १५६ रन बनाएको डरहमविरुद्ध नटिङहमशायरले १६ बल बाँकी छँदै ४ विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो ।
१८ जेठ, काठमाडौं । इंग्लिस घरेलु टी–२० प्रतियोगिता भिटालिटी ब्लास्टमा नटिङहमशायर ले डरहम लाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ ।
स्कटल्यान्डका ब्याटर जर्ज मन्सेले अविजित ८८ रनको आक्रामक इनिङ्स खेले । उनले ५२ बलमा ९ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै टोलीलाई सहज लक्ष्यतर्फ डोर्याएका थिए ।
डरहमले पहिले ब्याटिङ गर्दै १५६ रन बनाएको थियो । उसका लागि विल रोड्सले ३८ रन बनाए भने बलिङतर्फ जर्ज लिन्डेले २ विकेट लिए ।
तर नटिङहमशायरले लक्ष्य १६ बल बाँकी रहँदै ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
मन्सेको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै नटिङहमशायरले प्रतियोगितामा आफ्नो पहिलो जित दर्ता गरेको छ ।
