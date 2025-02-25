पुलिसिकको गोलमा सेनेगलमाथि अमेरिकाको जित

१८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाले विश्वकप तयारीअन्तर्गतको मैत्रीपूर्ण खेलमा सेनेगल लाई ३–२ ले पराजित गरेको छ । अमेरिकाको जितमा सर्जिनो डेस्ट, क्रिस्टियन पुलिसिक र फोलारिन बालोगुन ले गोल गरे।
खेलको सातौं मिनेटमा डेस्टले गोल गर्दै अमेरिकालाई अग्रता दिलाएका थिए । २०औं मिनेटमा पुलिसिकले गोल थप्दै टोलीलाई २–० को अवस्थामा पुर्याए । पुलिसिकको यो नोभेम्बर २०२४ यताकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो ।
सेनेगलका लागि कप्तान साडियो मानेले दुई गोल गरे । उनले ४४औं र ५२औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई २–२ को बराबरीमा ल्याएका थिए । तर ६३औं मिनेटमा बालोगुनले निर्णायक गोल गरेपछि अमेरिका ३–२ ले विजयी भयो ।
विश्व वरियतामा १६औं स्थानमा रहेको अमेरिकाले अब जुन ६ मा जर्मनी सँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । त्यसपछि जुन १२ मा पाराग्वे विरुद्ध खेलेर विश्वकप अभियान सुरु गर्नेछ ।
