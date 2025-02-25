+
English edition

फिफा विश्वकपमा अमेरिकाको कप्तानी टिम रिमले गर्ने

२०८३ जेठ १८ गते १०:१३ २०८३ जेठ १८ गते १०:१३

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
फिफा विश्वकपमा अमेरिकाको कप्तानी टिम रिमले गर्ने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टिम रिम फिफा विश्वकप २०२६ का लागि अमेरिकाको कप्तान नियुक्त भएका छन् ।
  • कप्तानीको जिम्मेवारी पाएपछि आफू भावुक भएको डिफेन्डर रिमले बताए ।
  • अमेरिकाका लागि ८० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका रिम विश्वकप इतिहासमै सबैभन्दा पाका अमेरिकी खेलाडी बन्नेछन् ।

१८ जेठ, काठमाडौं । टिम रिम आगामी फिफा विश्वकप २०२६ मा अमेरिका का कप्तान हुने भएका छन् ।

अमेरिकाका मुख्य प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले ३८ वर्षीय डिफेन्डर रिमलाई कप्तान नियुक्त गरेका हुन् । कप्तानीको जिम्मेवारी पाएको थाहा पाएपछि आफू भावुक भएको रिमले बताएका छन् ।

रिम विश्वकप खेल्ने अमेरिकाका सबैभन्दा पाका खेलाडी बन्ने सम्भावना छ । जुन १२ मा पाराग्वेविरुद्ध हुने अमेरिकाको पहिलो खेलका दिन उनको उमेर ३८ वर्ष २५० दिन पुग्नेछ ।

टायलर एडम्सले कप्तानी नपाए पनि टोलीमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाइरहने बताएका छन् । उनले कप्तानीको आर्मब्यान्ड लगाउनु सम्मानको विषय भए पनि आफू जहिल्यै टोलीका नेता रहने बताएका छन् ।

रिमले अमेरिकाका लागि ८० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन् । उनी हाल टोलीमा रहेका खेलाडीमध्ये क्रिस्टियन पुलिसिकपछि दोस्रो धेरै खेल खेल्ने फुटबलर हुन् । पोचेटिनोले रिमलाई मैदानभित्र मात्र होइन, मैदान बाहिर पनि उत्कृष्ट लिडर रहेको बताएका छन् ।

सन् २०१० मा व्यावसायिक फुटबल यात्रा सुरु गरेका रिमले अमेरिकाको घरेलु लिग र इङ्ल्यान्डमा लामो समय खेलेका थिए । हाल उनी अमेरिकी क्लब शार्लोट एफसीबाट खेलिरहेका छन् ।

अमेरिकी फुटबल टोली टिम रिम फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
राष्ट्रिय समाचार

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
अन्तर्वार्ता

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
छुटाउनुभयो कि?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
अन्तर्वार्ता

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

विश्वकपमा समय खेर फाल्नेमाथि कडाइ, फिफाले नयाँ नियम लागू गर्दै

विश्वकपमा समय खेर फाल्नेमाथि कडाइ, फिफाले नयाँ नियम लागू गर्दै

विश्वकप गुमाउँछु कि भन्ने डरमा थिए यमाल, गरेका थिए प्रार्थना

विश्वकप गुमाउँछु कि भन्ने डरमा थिए यमाल, गरेका थिए प्रार्थना

पुलिसिकको गोलमा सेनेगलमाथि अमेरिकाको जित

पुलिसिकको गोलमा सेनेगलमाथि अमेरिकाको जित

फिफा विश्वकपमा अमेरिकाको कप्तानी टिम रिमले गर्ने

फिफा विश्वकपमा अमेरिकाको कप्तानी टिम रिमले गर्ने

क्यानडाका मार्सेलो फ्लोरेसले विश्वकप गुमाउने

क्यानडाका मार्सेलो फ्लोरेसले विश्वकप गुमाउने

बेंगलुरु लगातार दोस्रोपटक आईपीएल च्याम्पियन

बेंगलुरु लगातार दोस्रोपटक आईपीएल च्याम्पियन

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै
फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा

फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक