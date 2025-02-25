आरसीबीलाई लगातार उपाधि दिलाउन ‘साइड रोल’ मा चम्किए सलाम र क्रुनाल

१८ जेठ, काठमाडौं । रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले आईपीएल २०२६ को उपाधि जित्दा मुख्य बलरहरूको छायाँमा रहेर पनि दुई खेलाडीले निर्णायक योगदान गरेका छन् ।
टीमका प्रमुख बलरहरू भुवनेश्वर कुमार र जोश हेजलवुड भए पनि युवा बलर रसिख सलाम र अलराउन्डर क्रुनाल पाण्ड्याले उपाधि यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
सलामले सिजनभर १९ विकेट लिँदै इकोनोमी ९.४५ राखे । फाइनलमा उनले ३ विकेट २७ रन खर्चेर लिए र एक समयमा ह्याट्रिकको नजिक पनि पुगे । उनको बलिङले गुजरात टाइटन्सको पुनरागमन रोक्न ठूलो भूमिका खेल्यो ।
क्रुनाल पाण्ड्याले भने १४ विकेट लिनुका साथै २२६ रन बनाए । उनले दबाबमा राम्रो ब्याटिङ गर्दै टोलीलाई ब्यालेन्स प्रदान गरेका थिए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सलामले ‘थर्ड पेसर’ को रूपमा खेललाई नियन्त्रणमा राखे भने क्रुनालले अलराउन्ड प्रदर्शनमार्फत टोलीलाई सन्तुलन दिएका थिए । अनुभवी खेलाडीहरूको बीचमा उनीहरूको योगदान निर्णायक मानिएको छ।
यस जितसँगै आरसीबीले बलिङ र अलराउन्ड प्रदर्शनको उत्कृष्ट संयोजन देखाउँदै उपाधि रक्षा सफल बनायो । फाइनलमा गुजरात टाइटन्सलाई पराजित गर्दै आरसीबीले उपाधि रक्षा गरेको हो ।
