सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्न राप्रपाको माग

- राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे संसद्मा प्रमाण पेस गर्न माग गरेका छन्।
- उनले प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै अनुमानका भरमा राष्ट्र नचल्ने भन्दै तथ्यबिना बोलिएका रेकर्डहरू हटाउन माग गरे।
- शाहीले "अनुमानको आधारमा राष्ट्र चल्दैन भावनाको आधारमा चल्दैन । प्रमाण पेस गर्न म अनुरोध गर्छु" भन्दै संसद्मा आफ्नो भनाइ राखे।
१८ जेठ, काठमाडौं । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्दै बोलेको अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जिम्मेवार पनि हुने बताए ।
उनले अनुमानका आधारमा चिया पसलमा गरिएको जस्तो कुरा नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘अनुमानको आधारमा राष्ट्र चल्दैन भावनाको आधारमा चल्दैन । प्रमाण पेस गर्न म अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्यबिना बोलिएको रेकर्डहरू हटाउन माग गर्दछु । यो चिया पसल होइन । नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा प्रमाण पेस गर्न आग्रह गर्दछु ।’
