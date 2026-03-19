सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्न राप्रपाको माग

राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्दै बोलेको अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्न माग गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १४:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे संसद्मा प्रमाण पेस गर्न माग गरेका छन्।
  • उनले प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै अनुमानका भरमा राष्ट्र नचल्ने भन्दै तथ्यबिना बोलिएका रेकर्डहरू हटाउन माग गरे।
  • शाहीले "अनुमानको आधारमा राष्ट्र चल्दैन भावनाको आधारमा चल्दैन । प्रमाण पेस गर्न म अनुरोध गर्छु" भन्दै संसद्मा आफ्नो भनाइ राखे।

१८ जेठ, काठमाडौं । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्दै बोलेको अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जिम्मेवार पनि हुने बताए ।

उनले अनुमानका आधारमा चिया पसलमा गरिएको जस्तो कुरा नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘अनुमानको आधारमा राष्ट्र चल्दैन भावनाको आधारमा चल्दैन । प्रमाण पेस गर्न म अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्यबिना बोलिएको रेकर्डहरू हटाउन माग गर्दछु । यो चिया पसल होइन । नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा प्रमाण पेस गर्न आग्रह गर्दछु ।’

ज्ञानेन्द्र शाही
ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन्- कर्णालीमा केपी ओलीको पालामा भन्दा कम बजेट गयो

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहीले खोजे गृहमन्त्री

प्रधानमन्त्रीलाई र्‍याप हान्न बोलाएको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही

न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

सरकारलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको चेतावनी– अध्यादेश ल्याए केपी ओलीको हालत हुन्छ

प्रदेश खारेजीका लागि दुई तिहाई पुर्‍याउन सहयोग गर्छौं : ज्ञानेन्द्र शाही

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित