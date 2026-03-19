बालेनको अभिव्यक्तिप्रति विश्वप्रकाश : छिमेकीको सीमा मिचिएको छ भन्ने संसारकै एक्लो प्रधानमन्त्री

उनले आफ्नै देशको संसद्‌‌मा उभिएर मेरो देशले छिमेकीको सीमा मिचिएको छ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन एक्लो भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १५:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
  • उनले आफ्नै देशको संसद्‌मा उभिएर नेपालले छिमेकीको सीमा मिचेको टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री एक्लो भएको बताए ।
  • शर्माले 'प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर र आपत्तिजनक छ' भनी कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधामन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आफ्नै देशको संसद्‌‌मा उभिएर मेरो देशले छिमेकीको सीमा मिचिएको छ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन एक्लो भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर र आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘संसारको एकमात्र प्रधानमन्त्री जो देशको संसद्‌मा उभिएर भन्दैछ- मेरो देशले छिमेकीको सिमा मिचेको छ । यस्को मतलब के अब हिसाब बराबर हो ?’

प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि दर्जनपटक सोच्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा
कांग्रेसले कोशी सरकारको नेतृत्व चाँडै गर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा
कांग्रेस विवाद : एकताको माला जप्दै, शक्ति संघर्ष बढाउँदै
गुट भत्काएर पार्टी बनाउने अबको नीति हो : विश्वप्रकाश शर्मा
अब ६०-४० प्रतिशतको कुरा छोड्नुस् : विश्वप्रकाश शर्मा
विश्वप्रकाशको प्रश्न : संवैधानिक परिषद्‌मा ६ को बहुमत ३ हुने कस्तो लोकतन्त्र ?

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

