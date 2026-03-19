कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १६:५९

  • नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी सांसदहरूले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
  • सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कार्यसूची हटाउँदै संसद्‌मा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराउनुभयो ।

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सोमबार बसेको दोश्रो बैठकमा पनि नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

दोश्रो बैठक सुरु हुनेबितिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण थलोमा रहेकाले सदन सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

उनले आजका लागि तय भएको सबै कार्यसूची हटाइएको घोषणा गरे ,

त्यस लगत्तै संसद् बैठकमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराए र, बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।

प्रतिनिधिसभा बैठक
सम्बन्धित खबर

संसद्‌मा सभामुखको गुनासो- विपक्षीको साथ पाइनँ

विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

समयमै सुरु भएन प्रतिनिधिसभा बैठक

सांसदलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान हटाउन विपक्षीले राखे संशोधन

प्रधानमन्त्रीले ल्याएका दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सुरु, विपक्षीको अवरोध कायमै

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

