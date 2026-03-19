ठमेलबाट १५ बंगलादेशी नागरिक पक्राउ

भिजिट भिसामा नेपाल आई भिसा उद्देश्य विपरीतका गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १८:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको ठमेलस्थित होटल एसीईबाट भिजिट भिसाको नियम विपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा १५ बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
  • पक्राउ परेकाहरूले विदेशी महिला तथा मोडलहरूको नक्कली फेसबुक खाता बनाएर अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आवश्यक कारबाहीका लागि उनीहरूलाई अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा बुझाएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । ठमेलबाट १५ बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले १५ जनालाई पक्राउ गरेको हो । भिजिट भिसामा नेपाल आई भिसा उद्देश्य विपरीतका गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

उनीहरुलाई ठमेलको होटल एसीईको चौथो, पाँचौं र छैटौ तलाबाट पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुले उक्त रुमहरु भाडामा लिएरु विदेशी मोडल तथा युवतीहरुको फेक फेसबुक अकाउन्ट बनाइ कुराकानी गर्दै  अवैध गतिविधि गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

पक्राउ परेकाहरुलाई अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा बुझाइएको छ ।

 

