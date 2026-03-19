रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अर्मेनियाली प्रधानमन्त्री पाशिन्यानबीच छलफल

क्रेमलिनका अनुसार राष्ट्रपति पुटिनले गत शुक्रबार अस्तानामा सम्पन्न 'सुप्रिम युरेसियन इकोनोमिक काउन्सिल' को बैठकका परिणामहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री पाशिन्यानसँग छलफल गरेका हुन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानबीच सोमबार टेलिफोन वार्ता भएको छ ।
  • दुई नेताबीच युरेसियन इकोनोमिक काउन्सिलको बैठकका परिणाम र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ ।
  • प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले विवादित मुद्दामा सन्तुलित धारणा राखेकोमा राष्ट्रपति पुटिनलाई धन्यवाद दिँदै निकट भविष्यमै भेट्ने सहमति गर्नुभएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानबीच सोमबार टेलिफोन वार्ता भएको छ।

क्रेमलिनका अनुसार राष्ट्रपति पुटिनले गत शुक्रबार अस्तानामा सम्पन्न ‘सुप्रिम युरेसियन इकोनोमिक काउन्सिल’ को बैठकका परिणामहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री पाशिन्यानसँग छलफल गरेका हुन्।

क्रेमलिनका प्रवक्ता डमित्री पेस्कोभले यस वार्तालाई युरेसियन इकोनोमिक युनियनको पछिल्लो बैठकमा भएका छलफलहरूलाई निरन्तरता दिने राम्रो अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सो अवसरमा राष्ट्रपति पुटिनले प्रधानमन्त्री पाशिन्यानलाई जन्मदिनको शुभकामना समेत दिएका थिए।

अर्मेनियाली पक्षका अनुसार प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले विभिन्न विवादित मुद्दाहरूमा सन्तुलित धारणा राखेकोमा राष्ट्रपति पुटिनलाई धन्यवाद दिएका छन्। दुई नेताबीच द्विपक्षीय र बहुपक्षीय एजेन्डाका समसामयिक विषयमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै निकट भविष्यमै भेटवार्ता गरी संवादलाई अगाडि बढाउने सहमति समेत भएको छ।

फिफा विश्वकप २०२६ : यी हुन् गोल्डेन बुटका दाबेदार

बालेनको दम्भ र हठ, अनि सम्प्रभुताको प्रश्न

अमेरिका र इरानबीच पुनः सैन्य आक्रमण, इन्धनको मूल्य बढ्दो

सुर्खेतको बालाजी वस्त्रालयमा प्रहरीको छापा, नगद र सुनसहित एक जना पक्राउ

संसद् नियमावली पारित गर्न भएको जबरजस्ती अदालतको विषय बन्नुपर्छ : गगन थापा

कृष्णबहादुर महरालाई एक लाख धरौटीमा छोड्न अदालतको आदेश

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

