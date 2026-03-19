रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अर्मेनियाली प्रधानमन्त्री पाशिन्यानबीच छलफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानबीच सोमबार टेलिफोन वार्ता भएको छ ।
- दुई नेताबीच युरेसियन इकोनोमिक काउन्सिलको बैठकका परिणाम र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ ।
- प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले विवादित मुद्दामा सन्तुलित धारणा राखेकोमा राष्ट्रपति पुटिनलाई धन्यवाद दिँदै निकट भविष्यमै भेट्ने सहमति गर्नुभएको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानबीच सोमबार टेलिफोन वार्ता भएको छ।
क्रेमलिनका अनुसार राष्ट्रपति पुटिनले गत शुक्रबार अस्तानामा सम्पन्न ‘सुप्रिम युरेसियन इकोनोमिक काउन्सिल’ को बैठकका परिणामहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री पाशिन्यानसँग छलफल गरेका हुन्।
क्रेमलिनका प्रवक्ता डमित्री पेस्कोभले यस वार्तालाई युरेसियन इकोनोमिक युनियनको पछिल्लो बैठकमा भएका छलफलहरूलाई निरन्तरता दिने राम्रो अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सो अवसरमा राष्ट्रपति पुटिनले प्रधानमन्त्री पाशिन्यानलाई जन्मदिनको शुभकामना समेत दिएका थिए।
अर्मेनियाली पक्षका अनुसार प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले विभिन्न विवादित मुद्दाहरूमा सन्तुलित धारणा राखेकोमा राष्ट्रपति पुटिनलाई धन्यवाद दिएका छन्। दुई नेताबीच द्विपक्षीय र बहुपक्षीय एजेन्डाका समसामयिक विषयमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै निकट भविष्यमै भेटवार्ता गरी संवादलाई अगाडि बढाउने सहमति समेत भएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4