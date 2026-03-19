वैदेशिक रोजगारीका नाममा करोड बढी ठगी, पाँच जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
- पक्राउ परेकाहरूले क्रोएसिया, सर्बिया, अमेरिका र कोरिया पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट १ करोड ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ ठगी गरेका छन् ।
- काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पीडितहरूको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
१८ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठूलो रकम ठगी गरेको अभियोगमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुुसरा काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ बस्ने ४६ वर्षीय कृष्णकुमार खड्का, ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–२ बस्ने सिन्धुली घर भएका ४० वर्षीय भागिरथी (पराजुली) गौतम, काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ बस्ने सुनसरी घर भएका ३० वर्षीय प्रवेश पराजुली, काठमाडौँ महानगरपालिका–६ बस्ने ३९ वर्षीय प्रज्वल आचार्य र काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० बस्ने झापा घर भएकी ४७ वर्षीया निशा सिवालाई पक्राउ गरिएको हो ।
अभियुक्तमध्ये कृष्णकुमार र भागिरथीले क्रोएशिया, ग्रीसलगायत देश पठाइदिने भन्दै १४ जना पीडितबाट रु ५८ लाख ६८ हजार ठगी गरेको आरोप छ । प्रवेशले सर्बिया पठाइदिने भन्दै चार जना पीडितबाट रु १८ लाख ९० हजार, प्रज्वलले अमेरिका पठाइदिने भन्दै एक जना पीडितबाट रु ३१ लाख र निसाले कोरिया पठाइदिने भन्दै अर्का एक जना पीडितबाट रु एक लाख पाँच हजार लिएर सम्पर्कविहीन भएको उजुरी परेको थियो ।
पीडितहरूको उजुरीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । रासस
