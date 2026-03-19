ठगी गरेकाे आरोपमा ६९ जना शैक्षिक परामर्श केन्द्रका सञ्चालक पक्राउ

ठगीमा परेकाहरूलाई सम्पर्कमा आउन प्रहरीको आग्रह

उच्च शिक्षाको लागि विदेश पठादिन्छु भन्दै ठगी गर्ने गरेको उजुरी, गुनासो र निवेदनका आधारमा ९५ शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा शुक्रबार छापा हानेर ६९ जना सञ्चालन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १९:२१

१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रका नाममा ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा प्रहरीले ६९ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उच्च शिक्षाको लागि विदेश पठादिन्छु भन्दै ठगी गर्ने गरेको उजुरी, गुनासो र निवेदनका आधारमा ९५ शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा शुक्रबार छापा हानेर ६९ जना सञ्चालन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा नगरी, दर्ता नवीकरण नगरी, बिना इजाजत शैशिक्षक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा, भाषा शिक्षण जस्ता सेवा प्रदान गरिरहेका ती सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्ता शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगीमा परेकाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्क राख्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

ठगी शैक्षिक परामर्श केन्द्र
