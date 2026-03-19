कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवादबारे पूर्णबहादुर खड्काले के भने ?

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुस १० अघि र पछि वितरण भएका क्रियाशील सदस्यतालाई कायम हुनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको बताएका छन् ।
सोमबार क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले १५ औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सदस्यताको विषयमा आश्वास्त हुन् आग्रह गरेका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण एकताको महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौं । पार्टीको १५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम २०८२ पौष १० गते सम्ममा अधिकांश टुंगिसकेको हो,’ खड्काले वक्तव्यमा लेखेका छन् ।
त्यो बेला नवीकरण गर्न छुटेका, नवीकरण गर्न चाहने एवं नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेलाई सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
यस्तै, पौष १० गते सम्म क्रियाशील नवीकरण तथा नयाँ वितरण भएका र त्यसपछि पनि नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिएकाहरूको समेत १५ औं महाधिवेशनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने/गराउने विषयमा आफू दृढ एवं प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।
