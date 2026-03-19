कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवादबारे पूर्णबहादुर खड्काले के भने ?

पुस १० गते सम्म क्रियाशील नवीकरण तथा नयाँ वितरण भएका र त्यसपछि पनि नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिएकाहरूको समेत १५ औं महाधिवेशनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने/गराउने विषयमा आफू दृढ एवं प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते २०:०१

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुस १० अघि र पछि वितरण भएका क्रियाशील सदस्यतालाई कायम हुनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको बताएका छन् ।

सोमबार क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले १५ औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सदस्यताको विषयमा आश्वास्त हुन् आग्रह गरेका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण एकताको महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौं । पार्टीको  १५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम २०८२ पौष १० गते सम्ममा अधिकांश टुंगिसकेको हो,’ खड्काले वक्तव्यमा लेखेका छन् ।

त्यो बेला नवीकरण गर्न छुटेका, नवीकरण गर्न चाहने एवं नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेलाई सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

यस्तै, पौष १० गते सम्म क्रियाशील नवीकरण तथा नयाँ वितरण भएका र त्यसपछि पनि नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिएकाहरूको समेत १५ औं महाधिवेशनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने/गराउने विषयमा आफू दृढ एवं प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

क्रियाशील सदस्यता विवाद पूर्णबहादुर खड्का
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

