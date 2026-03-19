संसद्‌मा विपक्षी एकतालाई सरकारकै निम्तो

रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ रहेको प्रतिनिधि सभामा पनि विपक्षीहरूले एकस्वरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग राखेर संसद अवरोधको नीति लिएका छन् ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०८३ जेठ १८ गते २१:३०

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।

सबै विपक्षी दलका नेताहरूको आज संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

‘सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी प्रधामन्त्रीले हिजो संसदमा बोलेका कुरा राष्ट्रघाती हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै देशबासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गर्ने निष्कर्ष छ ।’

आकस्मिक समय लिएर आइतबार, संसद बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरुलाई जवाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसदहरूले सोमबारकै संसद् बैठकमा आवाज उठाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको तथ्य मागेकी थिइन् । अरू सांसदले पनि उनकै कुरामा सहमति जनाएका थिए ।

यसपछि अलग–अलग बक्तव्य निकालेर आपत्ति जनाएका विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बस्यो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरु सम्मिलित यो पहिलो बैठक हो ।

संयुक्त बैठकको असर संघीय संसदमा संयुक्त प्रतिवाद गरेर सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा त सिंगो हाउसले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने स्थिति बन्यो । त्यहाँ रास्वपा नहुँदा देखिने दृष्य नै यस्तो थियो । ‘इतिहासमा कसैले नभनेको, कुनै तथ्यले पुष्टि नगर्ने देशघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै बोल्नु भएपछि हामी सबै मिल्नुपर्ने स्थिति आयो,’ एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल भन्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन दबाब दिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएर रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय सभाको पुरै हल विपक्षी बनिसकेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पछि प्रतिनिधि सभा चुनावले तयार पारेको समीकरण कार्यान्वयनमा गयो ।

रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ रहेको प्रतिनिधि सभामा पनि विपक्षीहरूले एकस्वरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग राखेर संसद अवरोधको नीति लिएका छन् । ‘सरकारको राम्रो कामलाई सधैं समर्थन हुन्छ भनेकै छौं । तर सरकार आफैंले विपक्षीलाई एकठाउँमा जोड्ने काम गरिरहेको छ,’ श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राई भन्छन् ।

आइतबारको संसद बैठकमै पनि सांसदहरूले बहुमतको आडमा कानुनी व्यवस्था मिच्न खोज्दा थप समस्या आइरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

तीन दिन अगाडि जानकारी दिएर आवश्यक तयारी पछि प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रश्नोत्तर चलाउनुपर्ने नियम–५६ को व्यवस्था सांसदहरुले सभामुखलाई सम्झाएका थिए ।

तर रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डीपी अर्यालले पनि विपक्षी सांसदहरुको कुरा नसुन्दा सरकारको कमजोरी थप बढ्ने परिस्थिति बन्यो ।

यदि नियमावली बमोजिम पूर्वतयारी हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे सोधिएको प्रश्नमा विवादित जवाफ नदिन पनि सक्थे ।

पेलानविरुद्ध एकता

अलग अडान र पृष्ठभूमि भएका विपक्षीहरू जुटाउने काम भने रास्वपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले नै गरिरहेको छ । सरकारले कसरी विपक्षी मिलाउँदैछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो-आइतबारको संसद बैठक ।

विवादित अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री संसद् बैठकबाट बाहिरिए पछि सभामुख डीपी अर्यालले विपक्षीलाई पेलेर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली पारित गराए । रास्वपाको नीति र सांसदहरूलाई अनुकूल पर्नेगरी संशोधन गरिएको निमायवली मस्यौदामा थप छलफलको माग विपक्षी सांसदहरूले राखेका थिए ।

तर मार्सल लगाएर विपक्षी तह लगाउने नीति सभामुख अर्यालले लिए । सभामुखले पेल्न खोजेपछि कांग्रेसकै सांसदहरू बेल घेर्न पुगे । यसअघिका बैठकहरूमा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टी आक्रमक देखिँदा कांग्रेस तुलनात्मक नरम देखिन्थ्यो । जब संसद सञ्चालन गर्ने नियमावली नै बहुमतबाट पारित गरिएपछि कांग्रेस सांसदहरू समेत आक्रमक बन्न पुगेका छन् ।

विपक्षीहरूको आक्रमकताप्रति सभामुख अर्यालले सम्वाद, सहमति र सम्झौताको नीति नलिएर चेतावनी र कार्बाहीतर्फको बाटो रोजेका छन् । सभामुख अर्यालको नीतिले विपक्षी सांसदहरुमाथि कार्बाही हुन सक्ला, तर त्यसले द्वन्द्व बढाउने सम्भावना धेरै छ ।

‘लोकतन्त्रमा संवाद नै महत्त्वपूर्ण विधि हो । कार्बाहीको चेतावनीले मूठभेडतिर लैजान्छ, त्यो बाटो सही होइन,’ कांग्रेस सांसद निश्कल राई भन्छन्, ‘सभामुखले संवादतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

सामान्यततयाः सहमतिमा बनाइने नियमावली विपक्षीको नाराबाजी, बेल घराउ र अवरोधबीच पारित गराउनुमा भने रवि लामिछाने सहित रास्वपा नेताहरु जोगाउनु हो । संशोधित नियमावलीले सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक मुद्दा नचल्ने, संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभए पनि हुने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद् नियमावली संशोधन जस्तै रास्वपा नेता र सरकारलाई सहज हुनेगरी गरिएका अरू कामहरूले विपक्षीहरुलाई एकताबद्ध बनाइरहेको छ । विपक्षी जुटाउने बातावरण बन्नुको मुख्य कारण त सरकारका निर्णयहरु नै हुन् ।

१३ चैतमा बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएकै साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । अदालतको आदेश नलिई हठात गिरफतारीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले विरोध जनाए । भोलिपल्ट बिहानै गिरफतार गरिएका ओली र रमेश लेखक अदालतको आदेशबाट २६ चैतमा छुटे । यो गिरफ्तारीविरुद्ध एमाले एक्लै सडकमा उत्रिएको थियो । ओलीलाई बचाउन एमालेको सानो समूह मात्रै प्रदर्शनमा देखिएका थिए ।

तर त्यसपछि सरकारले लिएका निर्णयहरूले अरू विपक्षीलाई पनि एमालेसँगै मिल्न बाध्य बनायो । आह्वान गरिसकिएको प्रतिनिधि सभा अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशहरू ल्याइएपछि प्रतिवाद गर्न प्रमुख विपक्षी शक्ति कांग्रेस नै अग्रसर भयो ।

वैशाख दोस्रो साता कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेकै पहलमा विपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदबारमा राखियो । नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टी यो बैठकमा थिएन । बाँकी दलहरूको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध जनाउने निर्णय गर्यो ।

‘संसदको अधिवेशन आह्वान गरे लगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दर्छौ,’ संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको थियो, ‘उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

तर सरकार अध्यादेशको नीतिबाट पछि हटेन । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, राजनैतिक नियुक्ति बर्खास्ती, सहकारी बचत रकम, सार्वजनिक खरिद लगायत केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णयले विपक्षीहरूलाई सरकार बनेको एक महिनाभित्रै एकताबद्ध बनायो ।

अध्यादेशका प्रावधानहरूप्रति कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त प्रतिवाद गरे । विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन अलग गर्ने प्रावधानका विरुद्ध सबै दल निकट विद्यार्थीहरूले संयुक्त प्रदर्शन गरे । विद्यार्थीकै जस्तो संयुक्त प्रतिवाद कर्मचारीहरूबाट भयो ।

अध्यादेशबाट अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री बालेनले अर्को निर्णय लिए– सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउने निर्णयविरूद्ध विपक्षीहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गरे ।

देशका विभिन्न भागका सुकुमबासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । रास्वपा भन्दा पनि नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टीलाई सुकुमबासीकै एजेण्डाले पुराना दलहरू नजिक पुर्‍यायो । सर्वोच्च अदालतको नजीर उल्ट्याउँदै तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्दा विपक्षीहरुलाई मिल्न थप प्रोत्साहन भयो ।

आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिरहँदा बीचमै हिँडेका बालेनलाई संसद् बैठकमा बोलाउन सभामुखसँग रुलिङ मागिरहेका विपक्षीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अर्को साझा एजेण्डा बनेको छ । र, त्यसमा सभामुखको भूमिकाले दूरी बढाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

‘संविधान जारी गर्दा कति पटक सम्वाद भयो, कति बैठक स्थगित गरियो,’ सांसद राई भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा सम्वादले क्षति गर्दैन, बरु सम्वाद नहुँदा संकट बढ्छ । दुई तिहाइले पेलेर जान्छु भन्नु मुठभेडलाई निम्तो दिनु हो ।’

नेकपा नेकपा‍ एमाले नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभा बालेन्द्र शाह राप्रपा विपक्षी एकता श्रम संस्कृति पार्टी
लेखक
सइन्द्र राई

राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेकपाको प्रश्न : भारतलाई खुसी पार्न खोज्नु भएको हो ? 

नेकपा निकट कर्मचारी संगठनले भन्यो – भूमिबारे बालेनको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती

नेकपा स्थानीय तह विभागको प्रशिक्षण : निर्वाचन लक्षित १० बुँदे कार्यदिशा पारित

नेकपाका जनप्रतिनिधिलाई आज र भोलि प्रशिक्षण

पत्रकारलाई आतंकित प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यममा संशय पैदा भयो : सांसद दुलाल

सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड र माधव सहभागी संसदीय दलको बैठकमा गएनन् नेकपाका २ सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

