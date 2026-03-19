+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहा नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूले नै लगाए लेखा शाखामा ताला 

कार्यपालिका बैठक तत्काल बोलाउन, विकास योजनाहरू संशोधन गर्न तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित गराउन माग गर्दै दुई वडाका अध्यक्षहरूले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १७:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहा नगरपालिकाका दुई वडाध्यक्षले विभिन्न माग राखी मंगलबार नगरपालिकाको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् ।
  • उनीहरूले कार्यपालिका बैठक बोलाउन, विकास योजना संशोधन गर्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित उपस्थितिको माग गरेका छन् ।
  • नगर प्रमुख डा. नवीनकुमार यादवले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडाध्यक्षहरूलाई उक्साएर तालाबन्दी गराएको दाबी गरे ।

१९ जेठ, सिरहा । सिरहा नगरपालिकाको लेखा शाखामा मंगलबार तालाबन्दी गरिएको छ।

कार्यपालिका बैठक तत्काल बोलाउन, विकास योजनाहरू संशोधन गर्न तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित गराउन माग गर्दै दुई वडाका अध्यक्षहरूले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

वडा नम्बर–२ का अध्यक्ष राकेशकुमार यादव र वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष इन्द्रजित यादवले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

उनीहरुले नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

वडा अध्यक्षहरूको भनाइअनुसार लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रभावित भएका छन् ।

साथै, विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित उपस्थितिको अभावले सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

नगर प्रमुख डा. नवीनकुमार यादवका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनुले कार्यालयको जिम्मेवारीभन्दा राजनीति बढी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको र आफ्नो सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि केही वडाका अध्यक्षहरूलाई उक्साएर तालाबन्दी गराएको दाबी गरे ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनुसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि उनको मोबाइल स्विच अफ रहेको छ ।

लेखा शाखामा ताला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतले भन्यो- ‘भारत-नेपाल द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन’

भारतले भन्यो- ‘भारत-नेपाल द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन’
फिफा विश्वकप २०२६ मा तोडिन सक्ने पाँच कीर्तिमान

फिफा विश्वकप २०२६ मा तोडिन सक्ने पाँच कीर्तिमान
चीनसँगको तनावबीच ताइवानले दक्षिण चीन सागरमा रोबोटिक कुकुर परिचालन गर्ने 

चीनसँगको तनावबीच ताइवानले दक्षिण चीन सागरमा रोबोटिक कुकुर परिचालन गर्ने 
एक महिनादेखि भएन सशस्त्रका डीआईजीको पदस्थापन, मौखिक आदेशकै भरमा काम

एक महिनादेखि भएन सशस्त्रका डीआईजीको पदस्थापन, मौखिक आदेशकै भरमा काम
गाईवस्तु निर्घात कुट्न लगाउन मेयरलाई सर्वोच्व अदालतको यस्तो निर्देशन

गाईवस्तु निर्घात कुट्न लगाउन मेयरलाई सर्वोच्व अदालतको यस्तो निर्देशन
बजेटले ईसीडी र कर्मचारीको पीडा सम्बोधन गरेन : शिक्षक महासंघ

बजेटले ईसीडी र कर्मचारीको पीडा सम्बोधन गरेन : शिक्षक महासंघ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित