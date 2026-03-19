धवल शमशेरलाई राप्रपामा फिर्ता आउन अध्यक्ष लिङ्देनको आग्रह

राप्रपाका महामन्त्री राणाले जेठ १७ गते पार्टी छोडेको बताउँदै नयाँ अभियान घोषणा गरिएको बताएका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते २०:४७

१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपा छाडेर नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका धवल शमशेर राणालाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

धवल शमशेरको नेतृत्वमा बसेको राप्रपाका असन्तुष्ट नेताहरूको भेलाले मलमास सकिएपछि नयाँ दल गठन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै लिङ्देनले पार्टीमा फर्किन आह्वान गरेका हुन् ।

‘म महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई पार्टीका पूर्वअध्यक्षहरूको आह्वान, नेता, कार्यकर्ता र आमशुभेक्छुकहरूको भावनाको सम्मान गर्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन र महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल हुन आव्हान गर्दछु,’ लिङ्देनद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राप्रपाका महामन्त्री राणाले जेठ १७ गते पार्टी छोडेको बताउँदै नयाँ अभियान घोषणा गरिएको बताएका थिए ।

डा. धवलशमशेर राणा राप्रपा
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

