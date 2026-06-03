+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानाध्यापक : शैक्षिक गुणस्तर सुधारका सारथि

विद्यालयको रुपान्तरण र परिवर्तनको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्छन् । परिवर्तनप्रति सकारात्मक र सबल नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक भएका विद्यालयको शैक्षिक सुधार छिटो भएको पाइन्छ ।

0Comments
Shares
डा. बलराम तिमल्सिना डा. बलराम तिमल्सिना
२०८३ जेठ २१ गते ८:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०८२ को नतिजामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी वर्गीकृत भएसँगै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा प्रधानाध्यापकको भूमिकाबारे बहस शुरू भएको छ।
  • युनेस्कोको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानाध्यापकको सबल नेतृत्वले मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा २७ प्रतिशतसम्म सकारात्मक भिन्नता ल्याउन सक्छ।
  • विद्यालयको रूपान्तरणका लागि प्रधानाध्यापकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राखी निष्पक्ष छनोट र नेतृत्व विकास तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

२०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) को नतिजा वैशाख २८ गते प्रकाशन भयो । नतिजाअनुसार ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी वर्गीकृत (ग्रेडेड) भए । यो नतिजा गत वर्षको भन्दा ४.१७ प्रतिशतले बढी हो । गएको २ वर्षको नतिजा हेर्दा २०८० मा ४७.८६ र २०८१ मा ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी वर्गीकृत थिए । यस वर्ष सुधारको यो वृद्धि दर कायम हुन सकेन ।

परिणामको बारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ । गुणस्तर अभिवृद्धिको जिम्मेवारी कसको हो ? अपेक्षाकृत सुधार किन हुन सकेन ? आदि । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा धेरै पक्षको भूमिका हुन्छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा पद्धति, विद्यालय वातावरण, विषयगत शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकारलगायत शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा जिम्मेवार हुन्छन् । तर बढी भूमिका विद्यालयको चार दिवार भित्रका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीको हुन्छ ।

महाभारतमा पाण्डवले युद्ध लडे तर सारथि थिए कृष्ण । त्यस्तै, विद्यालयमा युद्ध कला शिक्षकले सिकाउँछन्, युद्ध विद्यार्थी लड्छन् र प्रधानाध्यापक समग्र युद्धलाई सौम्य सारथि बनेर हाँक्छन् । युद्ध जित्न यी तीनै पक्षको महत्वपूर्ण योगदान छ । यो लेख भने प्रधानाध्यापकको भूमिकाका बारेमा मात्र केन्द्रित छ ।

विद्यालयको भौतिक, शैक्षिकलगायत समग्र पक्षको गुणात्मक विकासमा प्रधानाध्यापकको भूमिका प्रमुख रहन्छ । विद्यालयको सफलता वा असफलता प्रत्यक्षतः प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । विद्यालयमा उपलब्ध मानवीय, भौतिक र आर्थिक स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा नेतृत्व प्रदान गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति नै प्रधानाध्यापक हुन् ।

अहिलेको युग प्रविधिको हो । एआई र च्याट जीपीटी विद्यार्थीको साथी भइसकेको अवस्थामा शिक्षक पनि सोहीअनुसार रुपान्तरण हुन जरुरी छ ।

सन् २०२५ मा युनेस्कोले प्रकाशित गरेको दिगो विकासको लक्ष्य शिक्षाको विश्व अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार प्रधानाध्यापक विद्यालयका प्रशासनिक प्रमुखका साथै शैक्षिक सुधारका संवाहक हुन् । गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निगरानी, मार्गदर्शन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्छन् ।

प्रधानाध्यापक कक्षा कोठामा कति समय बिताउँछन्, शिक्षकले प्रयोग गर्ने शिक्षण विधि कस्तो छ, विद्यार्थीमा सिकाइ भइरहेको छ कि छैन, विद्यार्थी कति अनुशासित र परिश्रमी छन् जस्ता विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्दै पृष्ठपोषण र उत्प्रेरणा जागृत गर्नुपर्छ । युनेस्को प्रतिवेदन भन्छ- अब शिक्षण विधिको आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको लागि प्रधानाध्यापकले शिक्षकलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिलेको युग प्रविधिको हो । एआई र च्याट जीपीटी विद्यार्थीको साथी भइसकेको अवस्थामा शिक्षक पनि सोहीअनुसार रुपान्तरण हुन जरुरी छ । यसका लागि विद्यालयमा डिजिटल कक्षा कोठा, कम्प्युटर ल्याब र प्रविधियुक्त शैक्षिक सामग्री आदिको उचित व्यवस्थापन गर्ने काम प्रधानाध्यापकको हो ।

शिक्षकको क्षमता विकास सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले लामो समयको तालिम सञ्चालन गर्छ । तर शिक्षा व्यवस्था राम्रो भएका विश्वका कयौं देशले विद्यालयमा आधारित छोटो समयको शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा विद्यालय स्तरमा तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, अन्तर्क्रिया, छलफल जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रधानाध्यापक शैक्षणिक नेताका साथै व्यवस्थापक र प्रशासक पनि हो । विद्यालयको समग्र प्रशासन व्यवस्था चुस्त भएन भने गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन, लेखा परीक्षण र वित्तीय अनुशासन, प्राप्त स्रोत साधनको उचित परिचालन, सामाजिक परीक्षण, सम्पत्ति अभिलेखीकरण र संरक्षण आदि प्रधानाध्यापकका प्रशासनिक काम हुन् । विद्यालयमा सुशासन कायम गर्ने काम प्रधानाध्यापकको हो ।

प्रधानाध्यापक विद्यालयको दूरदृष्टि, लक्ष्य र गन्तव्यमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यी विषयमा नेतृत्व प्रष्ट हुँदा मात्र उसले शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुशासन, सकारात्मक कर्म र मिहिनेतका लागि उत्प्रेरित गर्न सक्छ । शिक्षकलाई आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउन र मनोबल उच्च राख्न प्रधानाध्यापक निष्पक्ष, सहयोगी र प्रजातान्त्रिक हुनु पर्छ । प्रधानाध्यापकले राम्रो काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुका साथै कमजोरी गर्नेलार्ई सचेत गराउँदै सुध्रने मौका दिनुपर्छ जसले गर्दा विद्यालयमा अनुशासन कायम हुन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानाध्यापकले प्रशासनिक कामका साथै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षक र विद्यार्थीको मार्गदर्शक र उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि दिगो रूपमा वृद्धि हुने कुरामा जोड दिएको छ ।

बागदेवी माध्यमिक विद्यालय काभ्रेका प्रधानाध्यापक हिमाल केसी लेख्छन्- शिक्षक भित्र काम गर्ने उत्साह, सम्मानको अनुभूति र अपनत्वको भावना जागृत नभएसम्म वास्तविक सिकाइमा सुधार आउँदैन । शिक्षकलाई विश्वास चाहिन्छ, सम्मान चाहिन्छ, सुन्ने वातावरण चाहिन्छ । जे परे पनि म तपाईँसँगै छु भन्ने भावना देखाउनुस्, शिक्षकले तपाईँको कल्पनाभन्दा बाहिरको काम गर्न सक्छन् ।

केसीले भनेझैँ शिक्षकलाई आश्वस्त गराउन सरकार, समाज र दल सबैको सकारात्मक सोच र कर्म आवश्यक छ । तर शिक्षकलाई विश्वासमा लिने कार्यको सुरुवात गर्ने पहिलो व्यक्ति भने प्रधानाध्यापक नै हो ।

विद्यालयलाई भयमुक्त स्थलको रूपमा विकास गर्दै शान्त सिकाइ केन्द्र बनाउने दायित्व प्रधानाध्यापकको हो । विद्यालयलाई छात्रा तथा फरक क्षमता भएका विद्यार्थी मैत्री बनाउँदै समाजका सबै प्रकारका फूल फुल्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नु सफल प्रधानाध्यापकको गुण हो ।

तीनै तहको सरकारको शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्छन् । सरकारले कार्यक्रम र बजेट प्रदान गर्छ, त्यसको सही उपयोग गर्ने काम प्रधानाध्यापकको हो ।

विद्यालय पढ्ने र पढाउने थलोका साथै समाजले संस्कार, संस्कृति र समभाव सिक्ने मन्दिर पनि हो । त्यसैले प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी सबैले आचारसंहिता पालना गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन्छ । जगतगुरु स्वामी डा. प्रपन्नाचार्यको विद्या र विनयशिलता सँगै हिँड्नु पर्छ भन्ने भनाइलाई प्रधानाध्यापकले सधैं ख्याल गर्नुपर्छ ।

प्रधानाध्यापक समुदाय र विद्यालयको पुल हो । प्रधानाध्यापकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अभिभावक र समुदायको सहयोग लिनु अपरिहार्य छ । अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको सिकाइप्रति सचेत गराउन नियमित रूपमा अभिभावक भेला गर्ने, विद्यालयका राम्रा र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउने कार्य प्रधानाध्यापकको हो । साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्दै विद्यालयको नीति निर्माण गर्ने, विद्यालय सुधार योजना बनाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको नै हो ।

तीनै तहको सरकारको शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्छन् । सरकारले कार्यक्रम र बजेट प्रदान गर्छ, त्यसको सही उपयोग गर्ने काम प्रधानाध्यापकको हो । प्रधानाध्यापकले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट पारदर्शी र उद्देश्यअनुरूप सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ ।

विद्यालयको रुपान्तरण र परिवर्तनको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्छन् । परिवर्तनप्रति सकारात्मक र सबल नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक भएका विद्यालयको शैक्षिक सुधार छिटो भएको पाइन्छ । युनेस्को प्रतिवेदनका अनुसार प्रधानाध्यापकको नेतृत्वले मात्र विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा २७ प्रतिशतसम्म फरक पार्न सक्छ ।

अभिभावक, समाज र सरकारले समेत शैक्षिक गुणस्तरको सारथि स्वीकारेको प्रधानाध्यापकले इमान्दारिता साथ आफ्नो कर्तव्य निभाउने क्रममा थुप्रै समस्या झेल्नु पर्ने देखिन्छ । सीमित स्रोत साधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षक दरबन्दीको अभाव, अनुगमनको कमी, पेसागत सहयोगको अभाव, विद्यार्थीमा बढ्दो अनुशासनहिनता, अभिभावकको विद्यालयप्रतिको चासोमा कमी प्रधानाध्यापकले बेहोर्दै आएका समस्या हुन् ।

बजेट अभावका कारण कतिपय गर्नै पर्ने शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न नसकिएको गुनासोसमेत कतिपय प्रधानाध्यापकको रहन्छ । विद्यार्थी संख्याअनुसार शिक्षक दरबन्दी नहुनु, अभिभावकले भनेबमोजिम कम्प्युटर शिक्षा पढाउन नसक्नु, दरबन्दीको अभाव हुनु, अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न तथा विद्युत, पानी, इन्टरनेट लगायतका शीर्षकमा रकमको कमी हुन्छ । कम्प्युटर र विज्ञान सामग्री मर्मत गर्ने रकम छैन । अभिभावक भेला, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र शिक्षक स्टाफको बैठक बस्दा चिया-खाजाको व्यवस्थासम्म गर्न नसकिने अवस्थासमेत विद्यमान देखिन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि सबल, सक्षम, सौम्य र समभावी प्रधानाध्यापकको आवश्यकता पर्छ । जसको लागि कार्यसम्पादन र जेष्ठतामा आधारित छनोट प्रणाली, प्राज्ञिक र प्रशासनिक अधिकार सम्पन्न, नेतृत्व विकास तालिम, स्रोत र साधनको उचित प्रबन्ध, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त अनिवार्य सर्त हुन् । युनेस्को प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालयले सक्षम प्रधानाध्यापक चाहने हो भने निष्पक्ष छनोट प्रक्रिया, विश्वासको वातावरण तथा नेतृत्व विकास र दक्षता अभिवृद्धिको अवसर मुख्य कुरा हुन् ।

अन्त्यमा, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यका मुख्य सारथि प्रधानाध्यापक हुन् । प्रधानाध्यापकको कुशल समन्वय, सहकार्य, व्यवस्थापन र नेतृत्वले नै विद्यालयको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । प्रधानाध्यापकले समग्रमा प्राज्ञिक नेतृत्व, प्रशासकीय व्यवस्थापन, प्रेरणदायी सहयात्री, सर्वपक्षीय समन्वयकर्ता तथा शिक्षक, विद्यार्थी र समाजको अभिभावकको रुपमा सन्तुलित र संयमित भएर विद्यालयको नेतृत्व गर्न सकेमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको सपना साकार हुन सक्छ ।

त्यसैले, प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासनिक प्रमुखका साथै शैक्षिक सुधारको मूल नेतृत्व भएकोले सोही रूपमा आदर सम्मान र सबलीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रधानाध्यापक शैक्षिक गुणस्तर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित