+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

साढे चार महिनादेखि राष्ट्रिय सभामा एक सिट रिक्त, भएन ओम प्रकाश अर्यालको नाम सदर

रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि पूर्वगृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल सिफारिस भए पनि उनको नाम सदर भएन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १२:०३

२२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा एक सिट साढे चार महिनादेखि रिक्त छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले गत ४ माघ २०८२ मै राजीनामा दिएका थिए । उक्त स्थान त्यसबेलादेखि नै रिक्त छ । रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि पूर्वगृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल सिफारिस भए पनि उनको नाम सदर भएन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन् भने तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् । संविधानको धारा ८६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ/आठ जना गरीे ५६ जना निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी तीन जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । यसअनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा अर्याललाई सिफारिस गरेको थियो । १ चैत २०८२ मा भएको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेनन् ।

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  संसदीय दलका नेता बालेन नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले पनि राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।

संविधानत: सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ८६ मै यसरी मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । जसअनुसार मनोनित हुने तीन जना सदस्यहरू राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रख्यात विज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरू हुनुपर्ने हुन्छ ।

मनोनित गरिने तीन जनामध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । हाल मनोनित दुई जनामा नारायण प्रसाद दाहाल र डा. अन्जान शाक्य रहेका छन् ।

ओम प्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित