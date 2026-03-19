रुसविरुद्ध प्रतिबन्ध कडा पार्ने र युक्रेनलाई अतिरिक्त सहयोग दिने अमेरिकी विधेयक पारित

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- अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनले रुसमाथिको प्रतिबन्ध कडा पार्ने र युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता दिने विधेयक पारित गरेको छ ।
- विधेयकमा रुसी वस्तु तथा सेवाहरूमा भन्सार शुल्क बढाएर कम्तीमा ५०० प्रतिशत पुर्याउने र वित्तीय संस्थामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान छ ।
- पारित विधेयकले आर्थिक वर्ष २०२६ र २०२७ मा युक्रेनका लागि ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता छुट्याएको छ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई अझ कडा पार्ने र युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरेको छ।
बिहीबार भएको मतदानमा यो विधेयकको पक्षमा २२६ र विपक्षमा १९५ मत परेको थियो।
हाउस फरेन अफेयर्स कमिटीका वरिष्ठ डेमोक्र्याट सदस्य ग्रेगरी मिक्सले यो विधेयक दर्ता गराएका हुन्। विधेयकमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धको अवस्थाबारे नियमित मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ।
यसअन्तर्गत रुसले शान्ति सम्झौता पालना गरे/नगरेको र शान्तिपूर्ण निकासका लागि इमानदार भई वार्ता गरे/नगरेको जाँच गरिनेछ। ।
विधेयकमा रुसी अधिकारीहरू, वित्तीय संस्थाहरू, तेल तथा ग्यास क्षेत्र, कोइला र खानी उद्योगहरू विरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै रुसी वस्तु तथा सेवाहरूमा भन्सार शुल्क बढाएर कम्तीमा ५०० प्रतिशत पुऱ्याउने सजायको प्रावधान समेत यसमा समेटिएको छ।
यसका अलावा, यो विधेयकले आर्थिक वर्ष २०२६ र २०२७ मा युक्रेनका लागि ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता छुट्याउने व्यवस्था समेत गरेको छ।
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