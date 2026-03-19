त्रिविको उपकुलपतिका यी हुन् १० दाबेदार

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- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयनका लागि सिफारिस समितिले ५० जना आवेदकहरूमध्ये १० जना उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
- सार्वजनिक सूचीमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति भोला थापा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति नन्द बहादुर सिंहसहित १० जना रहेका छन् ।
- अब यिनै १० जना उम्मेदवारमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरिनेछ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि १० जना उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक भएको छ ।
सिफारिस समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचिमा अमर प्रसाद यादव, कवि प्रसाद पौडेल, कृष्णराज आचार्य, गोविन्द सुवेदी, टंक नाथ धमला, तारा प्रसाद भुसाल, दुर्गा दत्त पौडेल, नन्द बहादुर सिंह, भोला थापा र राम प्रसाद रेग्मी रहेका छन् । थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।
त्यसैगरी सिंह मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि ५० जनाले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसमध्ये १० जनाको सूची तयार पारिएको हो । अब यी मध्येबाट १ जना उपकुलपति बन्ने छन् ।
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