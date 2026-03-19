संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नेपालले पनि दिए राजीनामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १०:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले सरकारले पदाधिकारी हटाउनेगरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि १९ वैशाखमा राजीनामा दिएका छन्।
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले १७ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए।
  • सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेपछि पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिएका छन् र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश अध्ययन गरिरहेका छन्।

१९ वैशाख, काठमाडौं । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले पनि राजीनामा दिएका छन् । सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउनेगरी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेपछि उपकुलपतिहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन् ।

उनले शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् । ‘हिजो राजीनामा दिएको छु । २२ गतेबाट लागू हुनेगरी दिएको हो । बीचमा २ दिन बिदा परेको छ । २१ गते विश्वविद्यालयमा बिदाइ कार्यक्रम हुन्छ,’ उनले भने ।

२०८१ पुस ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए  । १७ वैशाखमा त्रिविका उपकुलपति प्राडा दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका हुन् ।

तर दुई तिहाइ नजिकको मत ल्याएको रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेको थियो । तर सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन लागेपछि धमाधम राजीनामा दिएका छन् । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमाथि राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन– विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउनू

उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले भने– अफ्ठ्यारोमा सहयोग गर्छु

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल

प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग छलफल गर्दै

तालाबन्दीले त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यकक्ष छिर्न पाएनन्, क्रान्तिकारीको माग के हो ?

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग

