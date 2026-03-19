परेडमा बेलायती राजाले भने– गोर्खा सैनिक देख्दा गौरव लाग्छ

२२ जेठ, काठमाडौं । बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयले नवगठित गोर्खा आर्टिलरी युनिटको प्रसंसा गरेका छन् । विल्टसायरको लार्कहिल ब्यारेकमा सैनिकहरूको परेडमा भाग लिँदै राजा चार्ल्सले गोर्खा सैनिकको दृढता र प्रतिबद्धताको प्रसंसा गरेका हुन् ।
सो अवसरमा राजालाई २१ तोपको सलामीसहित स्वागत गरिएको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजा चार्ल्सले भने, ‘यसले बेलायत र नेपालबीचको स्थायी र मूल्यवान सम्बन्धको गहिराइ दर्शाउँछ ।’
उनले परेडमा गोर्खा सैनिक दैख्दा आफू निकै गौरम्वाम्वित हुने पनि बताए ।
यो युनिट सन् २०२५ मा गठन भएको हो ।
सो अवसरमा राजा चार्ल्सले यो युनिटको सुरुवातले नयाँ अध्यायमा अगाडि बढ्ने बताउँदै ब्रिटिस सेनाभित्र अब यसलाई पूर्ण क्षमताअनुसार विस्तार गर्न अनुमति दिएको पनि बताए ।
आगामी तीन वर्षमा ४०० गोर्खा सैनिक उक्त युनिटमा सामेल हुने भनिएको छ ।
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