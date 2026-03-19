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‘सलल कर्णाली’ लिएर आए प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १६:२९
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News Summary

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  • गायक प्रमोद खरेल र जुम्लाकी सृष्टि बुढाको स्वर रहेको गीत ‘सलल कर्णाली’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
  • जुम्ला सिन्जाकी १४ वर्षीया बुढालाई गायक खरेलले पहिलो पटक गीत गाउने अवसर दिनुभएको हो ।
  • सोही अवसरमा गायक खरेल कुरिअर सेवा कम्पनी गाउँबेशी लजिस्टिकको व्यावसायिक दूतमा नियुक्त हुनुभएको छ ।

काठमाडौँ । ‘प्रमोद एण्ड परम्परा ब्याण्ड’को अफिसियल गीत ‘सलल कर्णाली’ सार्वजनिक गरिएको छ । एप्रिकस क्याफेमा आयोजित कार्यक्रममा भिडियो सार्वजनिक गरियो ।

भिडियोका लागी सहयोगी संस्था गाउँबेशी लजिस्टिकको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा भिडियोको निर्माण टिम र कलाकार टिमको उपस्थिती थियो ।

गीतमा परम्परा ब्याण्डका प्रमुख भोकलिस्ट प्रमोद खरेलको आवाज छ भने सर्पोटिङ आवाज सृष्टि बुढाको छ । गीतमा शब्द र संगीत सुरज थापाको छ । संगीत संयोजनको काम परम्परा ब्याण्ड र सुरज थापाको टिमले गरेको हो ।

भिडियोमा गायक खरेलसँगै मोडल अश्विनी शाहीको अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियो कर्णालीमै पुगेर खिचिएको छ । सुन्दर दृश्य क्यामेरामा कैद गर्ने काम अर्जुन तिवारीको टिमले गरेको छ भने निर्देशन लक्ष्मण पौड्यालले गरेका हुन् । सम्पादन मिलन विश्वकर्माले गरेका हुन् ।

गायक खरेलले यस गीतलाई ब्याण्डको प्रतिक्षित गीतको रुपमा लिएको जानकारी दिए । गीतको अडियो र भिडियोको पार्टमा आफ्नो टिमले धेरै मिहिनत गरेको भन्दै अब दर्शकमाफ खुल्ला प्रतिक्रियाका लागी छाडिएको जानकारी गराएका छन् ।

जुम्ला सिन्जाकी १४ वर्षीय सृष्टि बुढाले गायनमा प्रमोदलाई साथ दिएकी छिन् । मौलिक आवाज खोज्दै प्रमोदले उनलाइ पहिलो पटक गीत गाउने अवसर दिएका छन् । गीत प्रमोद खरेल अफिसियल च्यानलमा सुन्न सकिन्छ ।

सोही अवसरमा गायक खरेल कुरिअर सर्भिस कम्पनी गाउँबेशी लजिस्टिकको व्यवसायिक दूतमा नियुक्त भए । दुबैपक्ष बिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमोद ले भिडियो छायांकन गरिएको जुम्लाको तल्फी गाउँस्थित एक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आफ्नो तर्फबाट शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरे ।

प्रमोद खरेल
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