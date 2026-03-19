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दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको भेटवार्ता

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीलाई स्वागत गर्दै राखेको प्रारम्भिक मन्तव्य पनि सेयर गरेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १९:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरबीच पारस्परिक हितका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर भेटवार्ता भएको छ ।
  • भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत जानुभएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ जेठसम्म भ्रमणमा रहनुहुनेछ ।
  • भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

२३ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ ।

दुई देशबीचको प्रतिनिधमण्डलबीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको हो । भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरले उक्त भेटवार्ताबारे जानकारी गराएका छन् ।

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीलाई स्वागत गर्दै राखेको प्रारम्भिक मन्तव्य पनि सेयर गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल औपचारिक भ्रमणका लागि हिजो (शुक्रबार) भारत गएका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरको औपचारिक निम्तोमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत गएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ जेठ (भोलि) सम्म भारत भ्रमणमा रहनेछन् ।

उक्त बैठकमा नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक हितका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि जनाएको थियो ।

विशेषगरी दुई देशबीचको व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल), ऊर्जा क्षेत्र र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्नेबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।

डा. एस जयशंकर दिल्ली शिशिर खनाल
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