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नबिल बैंकद्वारा नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पीटूपी रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १३:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नबिल बैंकले नेपाल र भारतबीच तत्काल पैसा पठाउन तथा प्राप्त गर्न मिल्ने क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा शुरू गरेको छ ।
  • एनबैंक एपमार्फत नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेसको सहकार्यमा यो सेवा सञ्चालन गरिएको हो ।
  • यस सेवाअन्तर्गत नेपालबाट भारततर्फ दैनिक अधिकतम १५ हजार र भारतबाट नेपालतर्फ २ लाख भारुसम्म पठाउन सकिनेछ ।

२४ जेठ, काठमाडौं । नबिल बैंकले नेपाल–भारत–क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले पर्सन टु पर्सन (पीटूपी) रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको हो।

यस सेवामार्फत ग्राहकले नेपाल र भारतबीच सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट तत्काल पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस सेवाअन्तर्गत नबिल बैंकमा खाता भएका भारतीय नागरिकले अब आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘एनबैंक’ प्रयोग गरी भारतमा रहेका आफ्ना परिवार तथा साथीभाइलाइ तत्काल पैसा पठाउन सक्नेछन्।

त्यस्तै, नेपाली तथा भारतीय दुवै नागरिकले नेपालमा रहेका नबिल बैंक प्रयोगकर्तालाई सजिलै र छिटो रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ।

‘यो सेवा सीमापार भुक्तानीलाई छिटो र सहज बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले भने ‘यसले नेपाल र भारत दुवै देशमा डिजिटल बैंकिङ सेवा सुधार गर्ने तथा ग्राहक सुविधालाई विस्तार गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।’

बैंकले सेवाको प्रयोगमा नियामकीय व्यवस्था र सहजता दुवैलाई ध्यानमा राख्दै सीमा तोकेको छ। नेपालबाट भारततर्फ रकम पठाउँदा ग्राहकले दैनिक अधिकतम भारु १५ हजार र मासिक अधिकतम भारु १ लाख सम्म पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, भारतबाट नेपालतर्फ दैनिक अधिकतम भारु २ लाखसम्म रकम पठाउन सकिनेछ भने मासिक सीमा लागु हुने छैन।

बैंकका अनुसार यो सेवा नेपालमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतमा युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेसको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो, जसले दुई देशबीच सुरक्षित तथा सहज डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित गर्नेछ।

नबिल बैंकले देशभर २६६ शाखा सञ्जालसहित ३१८ एटीएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले २५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

नबिल बैँक
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