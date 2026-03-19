गुल्मीमा गाँजा सेवन गरेर सवारी चलाउने दुई जना पक्राउ

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- गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ मा लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाएको आरोपमा दुई जना चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
- परीक्षणमा लागुऔषध सेवन गरेको पाइएपछि उनीहरूमाथि लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- पक्राउ परेका दुवै चालकमाथि थप अनुसन्धान गर्न गुल्मी जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरिएको छ ।
२४ जेठ, गुल्मी । गुल्मीमा लागुऔषध (गाँजा) सेवन गरी सवारी चलाएको आरोपमा दुई जना चालक पक्राउ परेका छन् ।
जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–१ रिडीस्थित रिडी–रुद्रवेणी कालिगण्डकी करिडोर सडकखण्डमा गरिएको जाँचका क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
लु १ ज १९९३ नम्बरको जिपका चालक सत्यवती गाउँपालिका–६ निवासी ३३ वर्षीय कृष्णप्रसाद राना र लु २ ख ६२२३ नम्बरको फोर्स गाडीका चालक गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ निवासी ४० वर्षीय रामबहादुर परियारको ‘मल्टी ड्रग स्क्रिन’ परीक्षण गरिएको थियो ।
परीक्षणका क्रममा उनीहरूले लागुऔषध सेवन गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुवैलाई पक्राउ गरी लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी ) बीरेन्द्र वीर विश्वकर्माले बताए ।
उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि गुल्मी जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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