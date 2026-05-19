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बीवाईडी गाडी आयातबारे साइमेक्सले भन्यो- ‘झुट प्रचार गरियो, यस्तो छ तथ्य’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १३:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा बीवाईडी गाडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले बजेटअगाडि भएका विद्युतीय सवारी आयात पूर्ण रूपमा कानूनसम्मत र पारदर्शी रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
  • कम्पनीका अनुसार कोरला नाकाबाट ६४९ र रसुवा नाकाबाट ४७२ सवारीसाधन भन्सार जाँचपास भएका छन् भने २२६ गाडी चिनियाँ भन्सारमै रोकिएका छन् ।
  • कर परिवर्तनबाट बच्न अनुचित लाभ लिएको भन्ने हल्ला निराधार रहेको उल्लेख गर्दै साइमेक्सले जुनसुकै वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ ।

२५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नेपाल भित्रिएका तथा भन्सार जाँचपास भएका विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गलत तथ्यप्रति साइमेक्स इन्कले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपालमा बीवाईडीका सवारीसाधनको आधिकारिक वितरकका रूपमा साइमेक्स इन्क रहँदै आएको छ । यस विषयमा कम्पनीले विभिन्न तथ्यहरु स्पष्ट पार्दै कानुनको पालना, पारदर्शिता तथा नैतिक व्यावसायिक अभ्यासप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । साइमेक्सले कोरला र रसुवा नाकाबाट भित्रिएका गाडीको विवरण पनि स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ कोरला नाकाबाट भित्रिएका गाडी 

China Export Custom Declaration Date China Export Clearance Number Vehicle Unit Nepal Import Date Nepal Import Clearance Number Vehicle Units
22-May 190 ATTO 2 40 26-May 236 ATTO2 100
22-May 191 ATTO 1 11 26-May 235 ATTO 2 100
23-May 195 ATTO 1 30 26-May 233 ATTO2 100
23-May 196 ATTO 2 40 26-May 237 ATTO2 100
23-May 197 ATTO 2 40 26-May 240 ATTO1 75
24-May 198 ATTO 1 20 27-May 247 ATTO2 40
24-May 200 ATTO 2 40 27-May 245 ATTO1 75
24-May 199 ATTO 1 30 27-May 250 ATTO1 35
25-May 205 ATTO 2 30 27-May 249 ATTO 1 24
25-May 206 ATTO 2 30       649
25-May 207 ATTO 2 20
25-May 208 ATTO 2 30
25-May 203 ATTO 2 30
25-May 202 ATTO 2 40
25-May 201 ATTO 1 30
25-May 209 ATTO 2 30
25-May 204 ATTO 2 30
26-May 211 ATTO 2 40
26-May 210 ATTO 1 29
27-May 212 ATTO 1 59
      649

रसुवा नाकाबाट भित्रिएका सवारी 

China Export Custom Declaration Date China Export Clearance Number Vehicle Unit Nepal Import Date Nepal Import Clearance Number Vehicle Units
6-May 361 Atto 1 25 18-May 5401 ATTO1 20
7-May 364 Atto 1 25 18-May 5400 ATTO1 30
11-May 3925 Sealion 7 15 18-May 5309 SEALION 7 15
14-May 4075 Atto 2 46 20-May 5679 SEALION 7 20
14-May 4074 Atto 2 28 21-May 5733 ATTO2 100
14-May 4073 Atto 2 26 22-May 5677 ATTO2 100
15-May 4111 Atto 2 44 26-May 5998 ATTO2 50
18-May 4166 Atto 3 2 26-May 5955 ATTO1 17
18-May 4139 Atto 2 92 27-May 6127 SEALION 7 35
18-May 4138 Atto 2 14 27-May 6118 ATTO1 23
18-May 4163 Sealion 7 20 27-May 6114 ATTO1 60
20-May 4262 Atto 1 24 27-May 5999 ATTO3 2
25-May 4397 Sealion 7 10 TOTAL 472
25-May 4399 Atto 1 24
25-May 4395 Sealion 7 25
25-May 4398 Atto 1 24
25-May 4402 Atto 1 28
TOTAL 472

स्रोत- साइमेक्स इन्क

‘यसका अतिरिक्त, २२६ वटा सवारीसाधन चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा आइपुगेका भए पनि हालसम्म भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन’ साइमेक्स इन्कले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘केही सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारका प्रचलित कानुन, भन्सारसम्बन्धी नियमावली तथा प्रक्रियाअनुसार पूर्ण रूपमा आयात तथा जाँचपास गरिएका हुन्।’

साइमेक्स इन्कले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ नलिएको स्पष्ट पारेको छ । कुनै सुविधाका लागि कुनै पनि निकायसँग अनुरोध नगरिएको साइमेक्सले जनाएको छ ।

‘ग्राहकबाट पहिले नै बुकिङ सुनिश्चित भइसकेका कारण ती बुकिङ पूरा गर्न तथा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न यी सवारी साधन आयात गरिएका हुन्’ कम्पनीले भनेको छ ‘यी सम्पूर्ण आयात कार्यहरू बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, नियमित व्यावसायिक योजना, तथा यातायात र ढुवानी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर सम्पन्न गरिएका हुन्।’

सम्पूर्ण आयात तथा भन्सार प्रक्रिया नेपालका प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै सम्पन्न गरिएको साइमेक्सले जनाएको छ ।

‘साइमेक्सले सरकारी निकायसँग समन्वय गरी कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा कुनै अनुचित लाभ लिएको भन्ने हल्ला पूर्णतः निराधार, असत्य तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने खालका हुन्’ कम्पनीले भनेको छ ‘हाम्रा आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरू नियमित व्यावसायिक आवश्यकता, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तालिका तथा प्रचलित कानुनका आधारमा योजना बनाई सञ्चालन गरिन्छन् ।’

साइमेक्स इन्कले कुनै पनि वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ । ‘सत्यतथ्य स्थापित गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू— आयात सम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशसम्बन्धी कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी दस्तावेजहरू—सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार छौं’ कम्पनीले भनेको छ । तर तथ्यहीन प्रचार गरी कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य नगर्न साइमेक्सले आग्रह गरेको छ ।

‘आधिकारिक अभिलेख तथा सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी भ्रम सिर्जना गर्ने वा व्यवसायको प्रतिष्ठामा अनुचित क्षति पुर्‍याउने कार्य नहोस्’ कम्पनीले भनेको छ ।

नेपालको वातावरणीय लक्ष्य प्राप्ति, इन्धन आयातमा कमी तथा दिगो यातायातको पहुँच विस्तार गर्न इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टरले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

बीवाईडी
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