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सुनापति-शैलुङ पदमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, छोटो दुरीको आकर्षक गन्तव्य

पर्यटन बोर्डको आयोजनामा गरिएको स्थलगत अध्ययनले धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध यस क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्डले रामेछापको सुनापति र दोलखाको शैलुङ क्षेत्र जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको छ ।
  • चार दिने स्थलगत अध्ययनले धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध यस क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने देखाएको छ ।
  • सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठूलोकान्छा तामाङले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणलाई गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।

२५ जेठ, काठमाडौं । रामेछाप सुनापति गाउँपालिका र दोलखा शैलुङ क्षेत्र जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग (ट्रेल) विकासको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा गरिएको चार दिने स्थलगत अध्ययनले धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध यस क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्य सहित सञ्चालन गरिएको ‘दुहु–सुनापति डाँडा–शैलुङ ट्रेल’ अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखाका विभिन्न सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरूको वस्तुस्थिति, पहुँच, पूर्वाधार अवस्था तथा पर्यटन विकासका अवसरहरूको विस्तृत अवलोकन गरिएको टोलीमा सहभागी नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भण्डारीले जानकारी दिए ।

अध्ययन टोलीले काठमाडौंबाट यात्रा सुरु गर्दै सिन्धुलीस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कुशेश्वर महादेव मन्दिर हुँदै रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

भ्रमण क्रममा सुनापति क्षेत्रका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, आकर्षक चिया बगान, लखपतिमाने डाँडा लगायत सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरूको अध्ययन तथा अवलोकन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा आस्थाको केन्द्र सानो शैलुङ र दुई जिल्ला दोलखा र रामेछापको सीमाक्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध ठूलो शैलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्त्व तथा पर्यटन सम्भावनाबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिएको छ ।

समुद्री सतहबाट ३ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको शैलुङ क्षेत्र प्राकृतिक दृश्यावलोकन, धार्मिक पर्यटन, पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा परिचित छ ।

अध्ययन भ्रमण क्रममा सुनापति गाउँपालिकाको लामागाउँमा स्थानीयले मौलिक संस्कृति झल्किने धिमे बाजा, तामाङ समुदायको डम्फु नृत्य तथा सांस्कृतिक झाँकीसहित अध्ययन भ्रमण टोलीलाई स्वागत गरेका थिए । यसले स्थानीय समुदाय पर्यटन विकासप्रति उत्साहित र सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।

सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष ठूलोकान्छा तामाङले गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउँदै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग व्यवस्थापन तथा स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले पर्यटन बोर्डको यस पहलले रामेछाप र दोलखा जिल्लाकै पर्यटन विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत भण्डारी, रोविन रेग्मी र प्रदीप गैरेले पर्यटन विकाससँगै वातावरणीय संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

उनीहरूले दिगो पर्यटन विकासका लागि संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै यसबाट स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीवनस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि समुदाय र सरकारको साझा पहल आवश्यक रहेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय काठमाडौंबाट छोटो दुरी र सहज पहुँचका कारण शैलुङ क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित छ । स्थानीय होटल व्यवसायी धावा लामाका अनुसार हाल शैलुङ क्षेत्रमा मासिक ३ देखि ४ हजारसम्म पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।

होमस्टे सेवा, स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक अनुभव र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन मद्दत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन बोर्डको पहलमा गरिएको यस अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखालाई जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको औपचारिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका आगामी कार्यक्रम निर्माणमा टेवा पुग्‍ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन सुनापति-शैलुङ पदमार्ग
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