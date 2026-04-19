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इरानको अडान : न युद्धबाट पछि हट्छौं न वार्ताबाट; धम्कीसामु झुक्दैनौं

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १०:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले आफ्नो देशले अधिकारको रक्षा गर्ने र कुनै पनि धम्कीसामु पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
  • लेबनानका लागि अमेरिकी राजदूत मिशेल इसाले राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुबीच लेबनानको मुद्दामा मतभेद रहेको दाबी गरेका छन् ।
  • इरान र इजरायलबीच द्वन्द्व पुनः बढ्ने आशङ्काका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

२६ जेठ, काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले आफ्नो देशको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको शान्ति रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा जारी एक विज्ञप्तिमा उनले इरानले आफ्नो अधिकारको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने र कुनै पनि धम्कीसामु पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रपति पेजेस्कियानले देशको शक्ति रक्षामा मात्र नभई वार्तामा पनि रहेको बताए। उनका अनुसार इरानले न त आफ्नो रक्षाको तयारी छाडेको छ न त वार्ताको बाटो बन्द गरेको छ।

यसअघि इरानले चेतावनी दिँदै इजरायलले आफ्नो कारबाही जारी राख्यो वा दक्षिणी लेबनानमा फेरि हमला गर्‍यो भने उसलाई पहिलेभन्दा अझ कडा जवाफ दिइनेछ।

रिपोर्टहरूका अनुसार ट्रम्पले नेतन्याहुलाई इरानमाथि जवाफी हमला नगर्न भनेका थिए। अमेरिकी र इजरायली अडानमा मतभेद रहेको चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि, ट्रम्पले इरानसँग हुने कुनै पनि सम्झौता नेतन्याहुले मान्नैपर्ने बताएका छन्।

लेबनानका लागि अमेरिकी राजदूत मिशेल इसाले लेबनानलाई लिएर राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुबीच मतभेद उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। इसाका अनुसार अमेरिका वर्तमान द्वन्द्व अझै नबढोस् भन्ने चाहन्छ र लेबनानको मुद्दामा ट्रम्पको नेतन्याहुसँग ‘लगभग बहस नै भएको थियो’। यसले अमेरिका क्षेत्रमा तनाव कम गर्न चाहन्छ तर इजरायलको कारबाहीलाई लिएर केही मतभेदहरू रहेका छन् भन्ने सङ्केत दिन्छ।

तेलको मूल्यवृद्धि

इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्व पुनः बढ्ने आशङ्काका बीच कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। लगानीकर्ताहरू मध्यपूर्वमा तनाव बढेमा तेल आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने डराएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड ९४.३८ डलर र डब्लुटीआई क्रुड ९१.४१ डलर प्रति ब्यारेलमा कारोबार भइरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अपिलपछि दुवै देशले आक्रमण रोक्ने सहमति जनाए पनि पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले सैन्य कारबाही पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको सङ्केत गर्छन्, जसले तेल बजारमा अनिश्चितता ल्याएको छ।

अमेरिका र इरानबीच जारी वार्ता जुनको अन्त्यसम्ममा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछ। राष्ट्रसंघका लागि इरानका राजदूत अमिर सइद इरावानीले दुई देशबीच वार्ता जारी रहेको र समाधानमा पुग्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

इजरायल इरान तनाव
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