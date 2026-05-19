0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अधिवेशनकै दिन रास्वपा धनुषाका सभापति यादव निलम्बित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते ११:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक विवादका कारण धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई पदबाट निलम्बन गरेको छ ।
  • जिल्ला अधिवेशन हुने दिन नै पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यादवलाई निलम्बन गरेको हो ।

२६ जेठ. काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धनुषा जिल्लाका सभापतिलाई पार्टीले निलम्बित गरेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रीय अनुशासन आयोगले जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई पदबाट निलम्बन गरेको हो ।

धनुषा जिल्ला अधिवेशन आज हुँदैछ । अधिवेशनकै दिन सभापति निलम्बनमा परेका हुन् ।

No description available.

रास्वपा रास्वपा धनुषा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्णालीमा रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : भाँडभैलो भएपछि सर्वसम्मत 

कर्णालीमा रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : भाँडभैलो भएपछि सर्वसम्मत 
रास्वपाको प्रदेश अधिवेशन आजदेखि, बागमतीको रविले उद्घाटन गर्ने

रास्वपाको प्रदेश अधिवेशन आजदेखि, बागमतीको रविले उद्घाटन गर्ने
रास्वपा मधेशका जिल्ला-पालिका अधिवेशन : कतै विवाद, कतै कुटाकुट

रास्वपा मधेशका जिल्ला-पालिका अधिवेशन : कतै विवाद, कतै कुटाकुट
प्रतिनिधि विवादपछि रास्वपा उदयपुरमा पुनः उम्मेदवारी दर्ता

प्रतिनिधि विवादपछि रास्वपा उदयपुरमा पुनः उम्मेदवारी दर्ता
कर्णालीमा रास्वपाका जिल्ला सभापति को को बने ?

कर्णालीमा रास्वपाका जिल्ला सभापति को को बने ?
रास्वपा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग सदस्यमा हिक्मतजंग कार्की मनोनीत

रास्वपा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग सदस्यमा हिक्मतजंग कार्की मनोनीत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित हुने जोखिम

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित हुने जोखिम
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित