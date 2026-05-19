अधिवेशनकै दिन रास्वपा धनुषाका सभापति यादव निलम्बित

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक विवादका कारण धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई पदबाट निलम्बन गरेको छ ।
- जिल्ला अधिवेशन हुने दिन नै पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यादवलाई निलम्बन गरेको हो ।
२६ जेठ. काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धनुषा जिल्लाका सभापतिलाई पार्टीले निलम्बित गरेको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रीय अनुशासन आयोगले जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई पदबाट निलम्बन गरेको हो ।
धनुषा जिल्ला अधिवेशन आज हुँदैछ । अधिवेशनकै दिन सभापति निलम्बनमा परेका हुन् ।
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