0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकार रास्वपाको नभई देशको विधानले चल्नुपर्छ : गगन थापा

२०४६ सालयता सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी ठिक ढंगले पूरा गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १४:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकार पार्टीको विधानले नभई देशको संविधान र कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।
  • सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यमा कांग्रेसले पूर्ण सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
  • थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्ने हिम्मत देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

२६ जेठ, गोरखा । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रास्वपाको सरकार पार्टीको विधानले नभई देशको विधानले चल्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार गोरखाको पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता भेटघाटको क्रममा बोल्दै उनले पाँच बर्ष सरकार चलाउने जिम्मा पाएको रास्वपा देशको विधान र संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘रास्वपाभित्र के हुन्छ के हुँदैन ? त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । पाँच बर्ष उहाँहरुले सरकार चलाउन पाउनुभएको छ, उहाँहरुले सरकार चलाउनुहुन्छ । तर सरकार चलाउने भनेको पार्टीको विधानले होइन, देशको विधानले हो, देशको संविधानले सरकार चल्छ ।’

देशको संविधान र विधान अनुसार सरकार चल्छ कि चल्दैन त्यो हेर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको रहेको उनले स्पष्ट पारे । राम्रो काममा सहयोग र गलत गर्दा प्रश्न गर्ने कांग्रेसको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो ।

२०४६ सालयता सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा बसेकाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी ठिक ढंगले पूरा गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सत्तामोहका कारण समस्या भएको उनले जिकिर गरे ।

सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने विषय कांग्रेसले पहिलै देखि उठाउँदै आएको र त्यसमा सहयोग गर्न आफूहरु सदैव तयार रहेको उनले बताए । ‘सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि पहिलैदेखि भन्दै आएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले सुरुवात गरेको छ, हामी छानबिनका लागि खुला छौँ, सहयोग गर्छाैँ ।’

तर छानविन आयोग गठनको विषयमा केही आपत्ति रहेको भन्दै उनले आवश्यक ठाउँमा यसको जवाफ खोज्ने जानकारी गराए ।

‘हामी जसरी हिम्मत गरिरहेका छौ, त्यही हिम्मत तपाईहरुसँग छ की छैन ? तपाईहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नुभएको छ, यो उमेरमा तपाईहरुसँग यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर सोध्दा त्यो देखाउने साहस गर्न सक्नुहुन्छ कि नाइँ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

सुधन गुरुङप्रति लक्षित गर्दै थपे, ‘त्यो देखाउने भनेको तपाईको जिल्लामा भएजस्तो झाँक्री पनि आफैँ बोक्सी पनि आफैँ भनेजस्तो होइन, काले काले मिलेर खाउ भाले भने जस्तो होइन ।’ देशमा सुशासन आवश्यक रहेको भन्दै उनले पाँच बर्षभित्र बोलेको कुरा पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाँच लाख बढीको कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक भइसक्यो : गगन थापा

पाँच लाख बढीको कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक भइसक्यो : गगन थापा
रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गगन थापा नजाने

रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गगन थापा नजाने
गगन थापाले भने- सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई विवरण दिन्छौं, तर स्वच्छतामा ध्यान पुगोस्

गगन थापाले भने- सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई विवरण दिन्छौं, तर स्वच्छतामा ध्यान पुगोस्
प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, सुस्ताको बाँध निर्माण अवरोध तुरुन्तै हटाउन माग

प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, सुस्ताको बाँध निर्माण अवरोध तुरुन्तै हटाउन माग
संसद् नियमावली पारित गर्न भएको जबरजस्ती अदालतको विषय बन्नुपर्छ : गगन थापा

संसद् नियमावली पारित गर्न भएको जबरजस्ती अदालतको विषय बन्नुपर्छ : गगन थापा
प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक : गगन थापा

प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित