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ईश्वरी भुजेल हत्या प्रकरण : ‘नेपाली ब्रो’लाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

ईश्वरी भुजेल हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली ब्रो भनिने कुमार थापा मगरलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १६:४७

२७ जेठ, काठमाडौं । ईश्वरी भुजेल हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली ब्रो भनिने कुमार थापा मगरलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले पाँच पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमित दिएको हो । योसँगै उनी अब कम्तीमा पनि ५ दिन हिरासतमा रहनेछन् ।

उनलाई अहिले प्रहरी बालाजुमा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ । हत्या गरिएकी भुजेल नेपाली ब्रोको श्रीमती हुन् । उनी नेपाली सेनाको सुवेदार पदमा कार्यरत थिइन् । पारिवारिक कलह र विवादले उग्र रुप लिएपछि नेपाली ब्रोले श्रीमती भुजेललाई चक्कु र रड प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए ।

नेपाली ब्रो
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