ईश्वरी भुजेल हत्या प्रकरण : ‘नेपाली ब्रो’लाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

२७ जेठ, काठमाडौं । ईश्वरी भुजेल हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली ब्रो भनिने कुमार थापा मगरलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले पाँच पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमित दिएको हो । योसँगै उनी अब कम्तीमा पनि ५ दिन हिरासतमा रहनेछन् ।
उनलाई अहिले प्रहरी बालाजुमा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ । हत्या गरिएकी भुजेल नेपाली ब्रोको श्रीमती हुन् । उनी नेपाली सेनाको सुवेदार पदमा कार्यरत थिइन् । पारिवारिक कलह र विवादले उग्र रुप लिएपछि नेपाली ब्रोले श्रीमती भुजेललाई चक्कु र रड प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4