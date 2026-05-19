व्यक्ति हत्याका फरार प्रतिवादी पक्राउ

२७ जेठ, काठमाडौं । व्यक्ति हत्या र डाँका मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–४ का ३९ वर्षीय कृष्ण मगर छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनी जेनजी आन्दोलनको बेला केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट फरार भएका थिए ।
६ असोज २०७८ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१० सिम्ले फाँटमा नेत्रप्रसाद दाहाललाई कोदालो प्रहार गरी उनले हत्या गरेका थिए । हत्या आरोपमा १८ पुस २०७९ मा २५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो ।
डाँकातर्फ भने ७ वर्ष र ७० हजार जरिवाना सुनाएको थियो । पक्राउ परेका उनलाई सुन्धारा कारागार पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
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