0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बन्ने भयो ढेडुखोलामा पुल, पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत पर्‍यो बजेट

यो खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा मानिसहरू ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्न बाध्य छन् । बिरामी हुँदादेखि विद्यालय आउजाउ गर्न समेत समस्या छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २८ गते १६:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पर्साको ठोरी गाउँपालिका–१ र २ जोड्ने ढेडुखोलामा पुल निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
  • पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चितवन, पर्सा र मोरङका एक दर्जन पुलका लागि एकमुष्ट ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
  • पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद टेकबहादुर शाक्यले ढेडुखोला पुल निर्माणसँगै स्थानीय नागरिकले ठूलो राहत पाउने बताए।

२८ जेठ, काठमाडौं । पर्साको ठोरी गाउँपालिका-१ र २ नम्बर वडा बीचमा रहेको ढेडुखोलामा पुल निर्माण हुने भएको छ । ठोरी गाउँपालिका-१ दिपक नगर र वडा नम्बर-२ भञ्ज्याङ जोड्ने पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

यो खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा मानिसहरू ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्न बाध्य छन् । बिरामी हुँदादेखि विद्यालय आउजाउ गर्न समेत समस्या छ ।

लामो समयदेखि यो खोलामा पुल नबन्दा ठोरी हुँदै चितवन र जिल्ला सदरमुकाम वीरगञ्ज आउजाउ गर्न समस्या थियो ।

ढेडुखोलामा पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आफूले दबाब दिएको र लामो समयदेखिको यस क्षेत्रको पुल सपना पूरा हुने पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद टेकबहादुर शाक्यले बताए ।

उनले भने, ‘ढेडुखोलामा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि यस क्षेत्रका नागरिकले समस्या झेल्दै आइरहेका थिए । अब पुल बन्ने भएपछि यस क्षेत्रका नागरिकमा राहत महसुस हुनेछ । पुल निर्माणका लागि रेडबुकमा यथोचित बजेट विनियोजन हुनेमा म ढुक्क छु ।’

सांसद शाक्यका अनुसार यो खोलामा हुलाकी सडक आयोजनाले पनि चाँडै पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चितवन, पर्सा र मोरङका लागि पुल निर्माण गर्न छनोट गरिएका योजनामा ढेडुखोला पुल निर्माणका लागि पनि बजेट राखिएको छ ।

यी तीन जिल्लाका झन्डै एक दर्जन पुलका लागि एक मुष्ट ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।

ढेडुखोलामा पुल निर्माणसँगै ज्योतिफर्मदेखि चोर्नी पुग्ने सडकमा पर्ने सिर्सिया खोला, भवनी र पशुपतिनगरबीच सिंगाही खोला, बबाँहाणि र बनिहार बजार जोड्ने फन्टी खोला, धोबिनी गाउँपालिका-१ स्थित घोडदैडा ओरिया नदीमा पनि पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोही योजना अन्तर्गत चितवनको रत्ननगर-१६ स्थित हत्तीगढदेखि खैरहनी-४ कैयर खोला हुँदै गैडाहाल निस्कने पुल, भरतपुर महानगरपालिका-२ स्थित पुंगीखोला, कयर खोला, घाँगर खोला र बेथरीखोलामा पनि पुल बनाउनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

ढेडुखोलामा पुल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गर्भावस्था सुरु भएदेखि सुत्केरीसम्म : सुरक्षित मातृत्वका लागि जान्नै पर्ने कुरा

गर्भावस्था सुरु भएदेखि सुत्केरीसम्म : सुरक्षित मातृत्वका लागि जान्नै पर्ने कुरा
मेक्सिकोलाई रोक्ने रणनीतिमा दक्षिण अफ्रिका

मेक्सिकोलाई रोक्ने रणनीतिमा दक्षिण अफ्रिका
माइतीघरमा धर्ना बसेकालाई भेट्न पुगे गृहमन्त्री गुरुङ

माइतीघरमा धर्ना बसेकालाई भेट्न पुगे गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौंको बौद्धमा वृद्धलाई कैँची प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौंको बौद्धमा वृद्धलाई कैँची प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ
यस वर्ष रासायनिक मल अभाव हुँदैन : कृषिमन्त्री चौधरी

यस वर्ष रासायनिक मल अभाव हुँदैन : कृषिमन्त्री चौधरी
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो
गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्
ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित