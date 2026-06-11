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मेक्सिकोलाई रोक्ने रणनीतिमा दक्षिण अफ्रिका

२०८३ जेठ २८ गते १६:२५ २०८३ जेठ २८ गते १६:२५

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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मेक्सिकोलाई रोक्ने रणनीतिमा दक्षिण अफ्रिका

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो खेलमा सहआयोजक मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका मेक्सिको सिटी स्टेडियममा भिड्दै छन् ।
  • फिफा वरियताको १४औं स्थानमा रहेको मेक्सिको र ६०औं स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिका दोस्रो पटक विश्वकपमा भिड्न लागेका हुन् ।
  • पछिल्ला ५ खेलमा मेक्सिको अपराजित रहेको छ भने दक्षिण अफ्रिका जितविहीन छ ।

२८ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो खेलमा सहआयोजक मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिका खेल्दैछन् । उक्त खेल मेक्सिकोको मेक्सिको सिटी स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति पौने एक बजेबाट सुरु हुनेछ ।

फिफा वरियताको १४औं स्थानमा रहेको मेक्सिको र ६०औं स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिका विश्वकप इतिहासमा दोस्रो पटक खेल्न आएका हुन् । यसअघि उनीहरुको भेट सन् २०१० को विश्वकपमा भएको थियो ।

घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै दक्षिण अफ्रिकाले १–१ को बराबरीमा रोकेको थियो । त्यसबाहेक समग्र रेकर्डमा मेक्सिको अगाडि छ । मेक्सिको २ खेल जित्दा एक खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले जित निकालेको छ ।

१८औं पटक विश्वकप खेल्न लागेको मेक्सिकोको सन् १९७० र १९८६ मा क्वाटरफाइनलसम्म पुग्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । पछिल्ला संस्करणमा मेक्सिको समूह चरणबाटै बाहिरिँदै आएको छ । यसपटक घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मेक्सिको अगाडि बढ्न चाहन्छ ।

दक्षिण अफ्रिका भने पाँचौंपटक विश्वकप खेल्दैछ । सन् १९९८ मा पहिलोपटक विश्वकप खेलेको दक्षिण अफ्रिकाले समूह चरण पार गर्न सकेको छैन । यसपटक मेक्सिकोलाई घरेलु मैदानमा स्तब्ध बनाएर शानदार सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ ।

मेक्सिकोलाई घरेलु मैदानको एडभान्टेज हुनेछ । घरेलु मैदानसँगै फिफा वरियतामा दक्षिण अफ्रिकाभन्दा माथि रहेका कारण पनि मेक्सिको बलियो दाबेदार हो । फिफा वरियताको ६०औं स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिका १४औं स्थानमा रहेको मेक्सिकोभन्दा धेरै पछाडि छ । तर प्रशिक्षक ह्युगो ब्रोस आफ्नो टोली उलटफेर गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको विश्वास गर्छन् ।

पछिल्ला ५ खेलमा मेक्सिको अपराजित हुँदा दक्षिण अफ्रिका जितविहिन छ । मेक्सिकोले पछिल्लो ५ मा ३ खेलमा जित र दुई खेल बराबरी खेलेको छ । दक्षिण अफ्रिका पछिल्ला ५ मध्ये २ खेलमा हार बेहार्दा ३ खेल बराबरी खेलेको छ ।

घरेलु टोलीको आशा गरेको खेलाडी १७ वर्षे गिल्बर्टाे मोरा हुन् । मेक्सिकोबाट सबभन्दा कम उमेरको खेलाडीका रूपमा उनले १६ वर्षको उमेरमा डेब्यु गरेका थिए । मेक्सिकोसँग रक्षापंक्तिमा अनुभवी एड्सन अल्भारेज देखि मध्यपंक्तिमा एटलेटिको म्याड्रिडका उदयमान खेलाडी ओबेद भार्गास र अग्रपंक्ति सम्हाल्न राउल जिमेनेज जस्ता उच्च स्तरका खेलाडीहरू छन् ।

कप्तान रोनवेन विलियम्स दक्षिण अफ्रिकाले भरोसा गरेको गोलकिपर हुन् । उनी हालको टोलीका सबैभन्दा अनुभवी, भरपर्दा र महत्वपूर्ण खेलाडी मध्ये एक हुन् । ओस्विन एपोलिस र लायल फोस्टर दक्षिण अफ्रिकाका मुख्य हतियार हुन् ।

सन् २०१० मा आयोजकको रुपमा विश्वकप खेलेको दक्षिण अफ्रिका १६ वर्षपछि विश्वकप खेल्न लागेको हो । १६ वर्षअघि फ्रान्समाथि २–१ को स्तब्ध नतिजा निकालेको दक्षिण अफ्रिका पनि विश्वकपमा समूह चरणबाट माथि उठ्न सकेको थिएन ।

खेल विवरण

खेल : मेक्सिको भर्सेस दक्षिण अफ्रिका
स्थान : मेक्सिको सिटी स्टेडियम
समय : मध्यराति १२:४५ बजे
रेफ्री : विल्टन साम्पाइओ

मेक्सिकोको पछिल्लो ५ खेलको नतिजा : ३ जित २ बराबरी
दक्षिण अफ्रिकाको पछिल्लो ५ खेलको नतिजा : १ जित २ बराबरी २ हार

फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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