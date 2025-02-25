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- नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो विजेता जनकपुर बोल्ट्सले आगामी संस्करणका लागि मार्की खेलाडी आसिफ शेखलाई रिलिज गरेको छ ।
- जनकपुर बोल्ट्सले कप्तान अनिल साह, मयन यादव, ललित राजवंशी, आदित्य महता र विकास आग्रीसहित पाँच खेलाडीलाई टोलीमा रिटेन गरेको छ ।
- नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो सिजनका लागि मार्की खेलाडीबाहेक छ जनासम्म खेलाडी रिटेन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।
२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट २०२६ का लागि पहिलो संस्करणको विजेता टोली जनकपुर बोल्ट्सले मार्की खेलाडी आसिफ शेखलाई रिलिज गरेको छ ।
जनकपुरले बिहीबार रिटेन र रिलिज गरिएका खेलाडीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो । आसिफ रिलिज गर्दा जनकपुरले ५ खेलाडी रिटेन गरेको छ ।
रिटेन गरिएका खेलाडीहरूमा कप्तान अनिल साह, मयन यादव, ललित राजवंशी, आदित्य महता र विकास आग्री छन् ।
जनकपुर बोल्ट्स एनपीएलको पहिलो संस्करणको विजेता हो । पहिलो सिजनको फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई हराउँदै जनकपुरले उपाधि जितेको थियो ।
दोस्रो संस्करणमा भने जनकपुरले खराब प्रदर्शन गर्दै लिग चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
एनपीएलको दोस्रो सिजनका लागि मार्कीबाहेक ६ खेलाडीसम्म रिटेन गर्न पाउने प्रावधान छ ।
एनपीएलको मिनी अक्सन पनि चाँडै हुने जनाइएको छ ।
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