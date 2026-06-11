सनदेखि शिकसम्म, यी हुन् दक्षिण कोरिया र चेक रिपब्लिकका ‘प्लेयर्स टु वाच’

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'ए' अन्तर्गत दक्षिण कोरिया र चेक रिपब्लिकबीच मेक्सिकोमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
- दक्षिण कोरिया लगातार १२औं पटक विश्वकप खेल्दैछ भने चेक रिपब्लिक सन् २००६ पछि पहिलो पटक फर्किएको हो ।
- दक्षिण कोरियाका सन ह्युङ-मिन र चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक शिक आ-आफ्नो टोलीका मुख्य खेलाडीका रूपमा मैदान उत्रिनेछन् ।
२९ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘ए’ अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा एसियाली शक्ति राष्ट्र दक्षिण कोरिया र युरोपेली टोली चेक रिपब्लिक (चेकिया) मेक्सिकोको ग्वादालाहारा रङ्गशालामा भिड्दैछन् ।
लगातार १२ औं पटक विश्वकप खेलिरहेको दक्षिण कोरिया र सन् २००६ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा फर्किएको चेक रिपब्लिकबीचको यो खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
दक्षिण कोरिया पछिल्लो समय उत्कृष्ट फुटबल खेलिरहेको छ भने विश्वकपमा पुनरागमन गरेको चेकिया पनि युरोकपको बिर्सनलायक प्रदर्शनबाट माथि उठ्दै नयाँ इतिहास बनाउने लक्ष्यमा छ ।
यी दुई टोलीका मुख्य खेलाडीहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
दक्षिण कोरिया
सन ह्युङ-मिन (स्ट्राइकर) : ‘द टाइगर्स अफ एसिया’ का रूपमा परिचित दक्षिण कोरियाका कप्तान तथा ग्लोबल सुपरस्टार सन ह्युङ-मिन टोलीका मुख्य खेलाडी हुन् । हाल अमेरिकी क्लब लस एन्जलस एफसीमा आबद्ध रहेका उनले त्यसअघि प्रिमियर लिग क्लब टोटनहममा करियरकै उत्कृष्ट सफलताहरू हासिल गरिसकेका छन् । हट्सपरको सफल कप्तानी र लामो व्यावसायिक यात्रासँगै उनले अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा देशका लागि कीर्तिमानी १४५ खेल खेल्दै ५६ गोल गरिसकेका छन् । ३३ वर्षीय सनको यो सम्भवतः अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ । विश्वकप छनोट खेलहरूमा १० गोल गर्दै टोलीलाई यहाँसम्म पुर्याएका सनको गति, विङ्ग्सबाट काट्दै भित्र छिर्ने शैली र सटिक ‘फिनिसिङ’ मा नै दक्षिण कोरियाको आक्रामक पङ्क्ति पूर्ण रूपमा निर्भर रहनेछ ।
किम मिन-जे (डिफेन्डर) : विश्व फुटबलमा ‘द मोन्स्टर’ उपनामले चिनिने किम मिन-जे जर्मनीको चर्चित क्लब बायर्न म्युनिखका मुख्य सेन्टर-ब्याक हुन् । दक्षिण कोरियाको डिफेन्सका मेरुदण्ड नै मानिने किमले देशका लागि ६० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन् र सन् २०२२ को विश्वकपमा दक्षिण कोरियालाई नकआउट चरणमा पुर्याउन उनी नै नायक बनेका थिए । चेक रिपब्लिकको शारीरिक रूपमा बलियो र अग्लो कद भएको अट्याकिङ एवं क्रसहरूलाई रोक्न उनको उत्कृष्ट ट्याकल, गज्जबको गति र ‘एरियल एबिलिटी’ दक्षिण कोरियाका लागि डिफेन्समा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
ली काङ-इन (मिडफिल्डर) : फ्रान्सेली जायन्ट पेरिस सेन्ट-जर्मेन (पीएसजी) बाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने ली काङ-इन हाल फ्रान्समा उत्कृष्ट लयमा छन्, जहाँ उनले टोलीलाई लिग र युईएफए च्याम्पियन्स लिगको यात्रामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । दक्षिण कोरियाका लागि सन् २०१९ को फिफा यू-२० विश्वकपमा गोल्डेन बल जितेर उदाएका ली हाल राष्ट्रिय टोलीको सिर्जनशीलताको मुख्य स्रोत हुन् । ड्रिब्लिङ र रचनात्मक पासका धनी यी २४ वर्षीय मिडफिल्डरले मैदानको मध्यभागबाट खेल नियन्त्रण गर्दै सन ह्युङ-मिन जस्ता फरवार्डहरूका लागि गोलको सुनौलो अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
चेक रिपब्लिक
प्याट्रिक शिक (स्ट्राइकर) : जर्मन बुन्डेसलिगाको अपराजित च्याम्पियन बायेर लेभरकुजेनका मुख्य स्ट्राइकर प्याट्रिक शिक चेक टोलीका प्रमुख गोलकर्ता हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ५३ खेलमा २६ गोल गरिसकेका शिक युरो २०२० मा ५ गोल गर्दै संयुक्त रूपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेपछि विश्वभर चर्चित भएका थिए । ६ फिट ३ इन्च अग्ला यी फरवार्ड बक्सभित्र मौकाको फाइदा उठाउन र हेडमार्फत गोल गर्न निकै माहिर छन्, जसले गर्दा उनी दक्षिण कोरियाली डिफेन्सका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
तोमस सोउसेक (मिडफिल्डर) : चेक रिपब्लिकका कप्तान तथा मिडफिल्डका मुख्य खम्बा रहेका सोउसेक इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब वेस्ट ह्याम युनाइटेडका भरपर्दा खेलाडी हुन् । देशका लागि ७० भन्दा बढी क्याप जितिसकेका सुचेकले सन् २०२० र २०२१ मा लगातार ‘चेक फुटबलर अफ द इयर’ को उपाधि जितेका थिए । शारीरिक रूपमा निकै बलिया सुचेकले डिफेन्सलाई सुरक्षा दिने मात्र नभई सेट-पिस (कर्नर र फ्री-किक) का बेला विपक्षी बक्समा अघि बढेर हेडमार्फत गोल गर्ने शैली चेक टोलीको प्रमुख हतियार हो ।
पाभेल सुल्क (मिडफिल्डर) : फ्रान्सेली क्लब लियोनबाट खेल्ने युवा आक्रामक मिडफिल्डर पाभेल सुल्क हाल चेक फुटबलका नयाँ सनसनी हुन् । घरेलु लिग र युरोपेली प्रतियोगिताहरूमा उत्कृष्ट गोल र असिस्टको योगदान दिँदै हालै चेक रिपब्लिकको ‘प्लेयर अफ द इयर’ बनेका सुल्कले राष्ट्रिय टोलीमा तीव्र गतिमा आफ्नो स्थान पक्का गरेका हुन् । उनीसँग मैदानको मध्यभागबाट खेललाई तीव्रता दिने, डिफेन्डरहरूलाई बिट गर्ने र शिकलाई सिधै ‘थ्रु-पास’हरू उपलब्ध गराउने उत्कृष्ट कला छ ।
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