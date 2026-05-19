माइतीघरमा धर्ना बसेकालाई भेट्न पुगे गृहमन्त्री गुरुङ

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- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २८ जेठमा काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बसेकाहरूलाई भेटेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
२८ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काठमाडौंको माइतीघरमा विभिन्न माग राखेर धर्नामा बसेकाहरूलाई संयुक्तरुपमा भेटेका छन् ।
बिहीबार अपराह्न धर्नामा बसेकाहरूलाई भेटेर उनले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
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