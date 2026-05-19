काठमाडौंको बौद्धमा वृद्धलाई कैँची प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ

२८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्धमा एक वृद्धमाथि कैँची प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१ नारायणथान घर भएका ३४ वर्षीय टाइसन लामा भन्ने टाइजन याजाकीलाई पक्राउ गरेको हो ।
जेठ २४ गते दिउँसो १२:३५ बजेको समयमा काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धको फूलबारी हिमालयन जाभा पछाडि सडकमा उनले बौद्धको सानो टुसाल घर भएका ७९ वर्षीय वृद्धलाई कैँची प्रहार गरेर घाइते पारेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ती वृद्धलाई तत्काल उद्धार गरेर स्तुपा सामुदायक अस्पताल चुच्चेपाटी लगेको र त्यहाँबाट सामान्य उपचारपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका याजाकीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ ।
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