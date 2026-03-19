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पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय प्रचण्ड, माधव र झलनाथसँग संविधान संशोधन कार्यदलको छलफल

प्रचण्डकै निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र खनालको उपस्थितिमा कार्यदलले सामूहिक छलफल गरेको जनाइएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २८ गते १८:३७

२८ जेठ, काठमाडौं । संविधान संशोधन कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले बिहीबार तीनै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको हो ।

​सुझाव संकलनका क्रममा संयोजक शाहसहितको कार्यदल टोली ललितपुरको मानभवनस्थित प्रचण्डको निवास पुगेको थियो ।

प्रचण्डकै निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र खनालको उपस्थितिमा कार्यदलले सामूहिक छलफल गरेको जनाइएको छ ।

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पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल संविधान संशोधन
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