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- सांगीतिक रियालिटी शो ‘भ्वाइस किड्स’ को पाँचौँ सिजन आजदेखि हरेक शुक्रबार र शनिबार राति ८ बजे हिमालय टीभीबाट प्रसारण सुरु हुँदैछ ।
- यस सिजनको कोचमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा रहेका छन् भने ब्लाइन्ड अडिसनमा ४८ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
- निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले भन्नुभयो, "यतिबेला संगीतले फुटबलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिती छ, वल्र्डकपको चर्चा बढी होला तर, त्यसले शोलाई असर गर्नेछैन ।"
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल २०२६ को चर्चाबीच चर्चित सांगीतिक रियालिटी शो ‘भ्वाइस किड्स’ सिजन ५ को प्रसारण आजदेखि सुरु हुँदैछ । दर्शकले हरेक शुक्रबार र शनिबार राती ८ बजेदेखि हिमालय टिभीमा हेर्न पाउनेछन् ।
अडिसनबाट छानिएका कुल ४८ जनाले ब्लाइन्ड अडिसनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । शुक्रबारदेखि ब्लाइन्ड अडिसन प्रसारण हुनेछ । ८ एपिसोडको उक्त राउन्डपछि ब्याटल राउन्ड हुनेछ । यो चरणमा १२ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
त्यसपछि सिधै लाइभ शोज अर्थात भोटिङ राउन्डमा शो प्रवेश गर्नेछ । निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले यसअघिकै सुपर ब्लकको नियमलाई पनि यो सिजनमा निरन्तरता दिइएको छ ।
आज प्रसारण हुने पाँचौ सिजनको पहिलो एपिसोडमा कोचहरूले प्रस्तुति दिनेछन् । यस सिजनमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा कोचको रुपमा देखिँदैछन् ।
विश्वकप फुटबल सुरु भएकै समयमा भ्वाइस किड्सको नयाँ सिजन सुरु भएको छ । ‘यतिबेला संगीतले फुटबलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिती छ’ निर्देशक पौड्यालले भने, ‘वल्र्डकपको चर्चा बढी होला तर, त्यसले शोलाई असर गर्नेछैन ।’
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