इस्कोनमा बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार भएको आरोपमा एक जना पक्राउ

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- बूढानीलकण्ठस्थित इस्कोनमा बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सञ्चालक सुरजकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।
- प्रहरीले श्रेष्ठविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
- पीडित बालबालिकाको उजुरीका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कोन) मा बालबालिकामाथि दुव्यर्वहार भएको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सुरजकृष्ण श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता सुरजकृष्ण श्रेष्ठलेब बताए । एसपी भट्टराईका अनुसार उनी सञ्चालक मध्येका एक हुन् ।
पक्राउ परेका श्रेष्ठमाछि बालबालिका सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै बालबालिकाले उजुरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
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