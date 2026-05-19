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काठमाडौं उपत्यकाका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन तीव्र बनाइँदै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १५:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित, लत्रिएका र प्रयोगविहीन इन्टरनेट तथा दूरसञ्चारका तार हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ ।
  • नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी १५ दिनभित्र तोकिएका क्षेत्रका तार व्यवस्थापन गर्न र आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न निर्देशन दिएको छ ।
  • पहिचान खुल्ने ट्याग नभएका वा सम्बन्धित सेवा प्रदायक उपस्थित नभएका तार हटाउँदा हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीकै हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२९ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित रूपमा झुन्डिएका, लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन तार व्यस्थापनलाई तीव्रता दिइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहल तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा दूरसञ्चार र इन्टरनेटका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको हो ।

यसअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुसी टाउन प्लानिङ (गोंगबु), कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा आगामी १५ दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा तार व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य गरिने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले सो अवधिभर सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दैनिक रूपमा सहभागी हुन र आफ्ना सबै तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ट्याग नभएका वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा र पहिचान गर्न नसकिने तार हटाउन, काट्न वा अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायकले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि, सार्वजनिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा सडक क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको तार भूमिगत परियोजनाअन्तर्गत हाल पोलमा रहेका तारहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी, भविष्यमा नेटवर्क विस्तार, मर्मतसम्भार तथा पुनः व्यवस्थापनका कार्यहरू गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘डाइरेक्टिभ्स फर लेइङ एन्ड मेन्टेनिङ अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस अभियानबाट कुन तार कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने स्पष्ट पहिचान स्थापित हुने, दूरसञ्चार पूर्वाधारको अभिलेखीकरण तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने तथा पोल प्रयोगवापतको शुल्क र अन्य दायित्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने परियोजनालाई सघाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

तार व्यस्थापन
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