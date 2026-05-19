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काभ्रे बस दुर्घटना :

बसका साहु र सेनाका अमलदारसहित ४ जना मृतकको पहिचान खुल्यो

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी डीएसपी रविन विष्टका अनुसार बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने आठमध्ये चार जनाको सनाखत भएको छ ।

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कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ जेठ २९ गते १९:१२

२९ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । बीपी राजमार्गअन्तर्गत नमोबुद्ध–२ बुच्चाकोटमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनाको ८ जना मृतकमध्ये ४ जनाको सनाखत भएकाे छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी डीएसपी रविन विष्टका अनुसार बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने आठमध्ये चार जनाको सनाखत भएको छ ।

जसमा बसका साहु रोशी गाउँपालिका–६ का ७५ वर्षीय इन्द्रबहादुर झाक्री र दैलेख घर भएका नेपाली सेनाका अमलदार बमबहादुर भण्डारीको परिचय खुलेको छ ।

यस्तै, दुई जना अन्य पहिचान खुलेका मृतकमा रोशी–७ का ३४ वर्षीया फूलमाया तामाङ र रोशी–८ का ६० वर्षीया प्यारीमाया तामाङको रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार अन्य चार जनाको भने सनाखत हुन सकेको छैन । दुर्घटनामा १६ जना घाइते भएका छन् ।

घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरूको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको डीएसपी विष्टले जानकारी दिएका छन् ।

शुक्रवार दिउँसो बनेपाबाट रोशी गाउँपालिकाको खार्पाचोक हुँदै सुँगुरे जाँदै गरेको बा ३ ख ८३९८ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको थियो ।

दुर्घटनामा परेको बस अर्को बसलाई साइड दिने क्रममा अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काभ्रे बस दुर्घटना
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

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