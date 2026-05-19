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आज कोशी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना

कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । कोशीका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ । २४ घण्टाको अवधिमा ५० देखि १०० मिलिलिटरसम्म वर्षा हुनुलाई भारी वर्षा हुनु भनिन्छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३० गते ६:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पश्चिमी र पूर्वीय वायुको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बादल लाग्नुका साथै विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
  • मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा मेघगर्जनसहित वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
  • आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा ५० देखि १०० मिलिलिटरसम्मको भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

३० जेठ, काठमाडौं । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्युन चापीय रेखा, स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ ।

कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी पहाडी र तराई भू-भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

आज राति कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ, मधेश प्रदेशलगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल तथा तराई भू-भागमा मौसम मूख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा बाँकी पहाडी र हिमाली भू-भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

कोशी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भने भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ । २४ घण्टाको अवधिमा ५० देखि १०० मिलिलिटरसम्म वर्षा हुनुलाई भारी वर्षा हुनु भनिन्छ ।

भारी वर्षा मौसम पूर्वानुमान
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