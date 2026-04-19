जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदी पक्राउ

३० जेठ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका थप एक जना कैदी पक्राउ परेका छन् ।
२०८२ फागुन २४ गते ललितपुरस्थित नख्खु कारागार भागेका डाँका चोरी मुद्दाका फरार कैदी दोलखा सैलुङ गाउँपालिका-८ का ४४ वर्षीय सुनिल श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।
श्रेष्ठलाई प्रहरीले शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका-९ मुढेबाट पक्राउ गरी पुन: नख्खु कारागार पठाएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
उनी डाँका चोरी मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्दै गरेको अवस्थामा भागेका थिए ।
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